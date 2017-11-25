نواب ورئيس اتحاد بلديات وأحزاب منطقة جزين: نرفض رفضاً قاطعاً انشاء كسارات ومقالع مخالفة للقانون تحت أي عنوان

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بيان صادرعن نواب ورئيس اتحاد بلديات وأحزاب منطقة جزين:

بتاريخ 25-11-2017 عقد اجتماع في مبنى بلدية جزين ضم كل من السادة النائبين زياد أسود وأمل أبو زيد و رئيس الاتحاد خليل حرفوش ومنسق التيار الوطني الحر أنطوان فرحات والقوات اللبنانية جوزيف عازوري ورئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي حيث تداول المجتمعون بموضوع بيع العقارات في منطقة جزين وتحديداً في بلدة كفرفالوس مع ما نسب الى البعض من شائعات وأقاويل حول تسهيل عملية البيع أو القيام بمشاريع مشبوهة تحت أي عنوان يتعلق بمشاريع للدولة اللبنانية أو كمشاريع خاصة.

وقد تبين للمجتمعين بعد استخلاص المعلومات واجراء الاتصالات اللازمة أن عملية البيع ما زالت غير مؤكدة ويشوبها الكثير من الغموض والتباينات هذا من جهة، أما من جهة ثانية من الواضح وجود قرار قضى خلافا للقانون بالسماح باستصلاح الارض ونقل الناتج منها وبالتالي انشاء مقالع وكسارات دائمة مشوهة للبيئة.



وقد أكد المجتمعون التالي:

1- ان فعاليات منطقة جزين بكافة اطيافهم يرفضون رفضاً قاطعاً انشاء كسارات ومقالع مخالفة للقانون تحت أي عنوان لأي منفعة مزعومة للدولة اللبنانية كما وردنا من معلومات.

2- ان المشاريع المتعلقة بالدولة اللبنانية بشكل عام دون تحديد أو تخصيص أو مهلة

تهدف وبالمواربة الى انشاء كسارات دائمة بصورة مخالفة للقوانين المرعية وبالتالي تؤدي الى تشويه بيئة منطقة جزين المحافظ عليها حتى الساعة باجماع ابناء المنطقة وهي منطقة سياحية بامتياز.

3- اننا ندعو معالي وزير الداخلية والبلديات الى التدخل لوقف أي اجراء أو قرار يتعلق بمنطقة جزين وتحديداً في العقار المذكور وفي البلدة المنوه عنها معولين على تجاوبه وتفهمه لخصوصيات منطقة جزين وتوجهات فعالياتها بموضوع الالتزام الجدي بالقوانين المرعية الاجراء.

4- يطلب المجتمعون من كافة الوسائل الاعلامية توخي الدقة في نقل المعلومات الصحيحة حول هذا الموضوع من رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين وعدم نقل أي معلومة غير صادرة عنه حفاظاً على المصداقية وعلى السمعة.

أخيراً أكد المجتمعون متابعة الاتصالات مع كافة المرجعيات الرسمية المعنية من أجل انهاء هذا الملف بالطريقة السليمة.