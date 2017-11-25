جنبلاط : "من باب الحرص على المملكة وعلى الشعب اليمني لا بد من صلح او تسوية"

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غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر معلقاً على مقابلة الامير محمد بن سلمان مع الصحافي المعروف توماس فريدمان و قال : "

استوقفتني اليوم المقابلة التي اجراهاالامير محمد بن سلمان مع الصحافي المعروف توماس فريدمان .وساعلق على بعض من النقاط التي وردت في المقابلة وسأسمح لنفسي باعطاء بعض النصائح من باب الحرص على نجاحهاوبالتالي اخراج المملكة من التقوقع والتزمت "

و أضاف :

-يطرح الامير محمد اجراء شبه ثورة ثقافية تعيد المملكة الى ما كانت عليها قبل عامر١٩٧٩ وهذا مهم جدا لخلق تيار الاعتدال الاسلامي فيها بعيدا عن التزمت وانفتاح على جميع الاديان وزيارة البطريرك الراعي خير مثال وقد قيل لي ان كنيسة قديمة ستفتح في انتظار تشييد كنيسة جديدة

-وحذار في هذا المجال الاستعجال او حرق المراحل .لنتذكر الثورة الثقافية في الصين في الستينات والاضرار الفادحة التي تركت .انني افضل الانفتاح التدريجي على طريقة Deng xio Ping الذي فتح باب التحديث في الصين .لكن طبعا لكل بلد له خصوصيته

-ناهيك عن الاضرار الفادحة التي خلفتها الثورة الثقافية الى ان اتى Deng xiao Ping الذي فتح على طريقته باب التحديث والذي اعطى صين اليوم ..بالمناسبة يستحسن درس تجربة التنظيمات في تركيا ايام السلطنة العثمانية ولماذا لم تنجح..لكن كل بلد له خصوصيته

-لكن يا سمو الامير التحديات هائلة وتحديث المملكة ضرورة اسلامية وعربية.الا ان هذه المهمة لا يمكن ان يكتب لها النجاح وحرب اليمن مستمرة.لست لأذكر بان اليمن هو بمثابة افغانستان العالم العربي وما من احد احتلها او حكمها من الخارج.العثمانيون بقوا على الاطراف والانكليز في عدن وبعض المدن

-ولاحقا ذاقوا الامرين اما عبد الناصر فقد هزم في اليمن وكنتم انتم على ايام الملك فيصل وحمه الله من ساند الزيود انذاك الحوثيين اليوم لمحاربته وقاتلوا شر قتال .لاحقا جرت التسوية بعد مؤتمر الخرطوم والصلحة بين فيصل وناصر وقد لعب الشيخ صباح على حد علمي الدور الاساسي في هذه الصلحة

-اما اليوم ومن باب الحرص على المملكة وعلى الشعب اليمني لا بد من صلح او تسوية سموها ما شئتم .ولا عيب ولا غضاضة بالكلام المباشر مع الجمهورية الاسلامية لترتيب هذه التسوية بعيدا عن التهجمات الشخصية من هنا وهناك التي لا تجدي نفعا. السلم والوفاق يجب ان يسود بين الشعبين

-كفى دمار وحصار في اليمن وكفى استنزاف بشري ومادي لشعب المملكة وموارد المملكة .ان الاوان لاعمار اليمن بعيدا عن علي عبدالله صالح وعبد الهادي منصور .ليختار الشعب اليمني من يريد وانتم يا سمو الامير كن الحكم والمصلح والاخ الكبير كما كان اسلافك.سهل جدا اطلاق الرصاصة الاولى في الحرب

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