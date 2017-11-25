كيف سيكون الطقس غداً ؟!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشرقية، التي تعلو عن 1800متر خلال الليل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي بارد نسبيا ومتقلب، يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الداخلية، اعتبارا من بعد الظهر، وثلوج خفيفة على المرتفعات الشرقية، التي تعلو عن 1800متر خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال، ودون تعديل على الساحل، يتحول بعد الظهرالى غائم، مع ضباب على المرتفعات، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 22 درجة. فوق الجبال من 6 الى 17 درجة. في الارز من 1 الى 8 درجات. في الداخل من 5 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.