درويش عرض أوضاع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع الدكتور ميشال افرام

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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام يرافقه رئيس قسم المحاسبة في المصلحة فادي النداف، وعرض معه أوضاع المصلحة، ونشاطها ودورها الريادي والتطور الحاصل على مستوى المختبرات العلمية والبحث الزراعي والمؤشرات المناخية. وقد أشاد سيادته بالدور المميز الذي تقوم به المصلحة في خدمة الزراعة اللبنانية.

ووجه الدكتور افرام الى سيادته دعوة للمشاركة في احتفال تسلّم وسام السف الفرنسي المذهب، الذي منحته إياه الدولة الفرنسية، والذي سيقام في قصر الصنوبر في بيروت بتاريخ 5 كانون الأول المقبل.