انتحل صفة امنية وقام بالاحتيال على عمّال غير لبنانيين

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات احتيالية طالت عمّال غير لبنانيين من قبل شخص يدّعي صفة أمنية، فيقوم بطلب الأوراق الثبوتية للشخص الضحية ثم يعمد إلى الاستيلاء على نقوده الموجودة في حوزته، بحجّة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.

نتيجة المتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيفه بالجرم المشهود، بتاريخ 20/11/2017 في محلّة ضبيه، أثناء محاولته الإستيلاء على أموال أحد العمّال السوريين، وتبيّن انه يدعى:

_ ج. ق. ( مواليد عام 1979، لبناني)

وبتفتيش سيارته، وهي نوع هيونداي، عُثر في داخلها على صور أوراق ثبوتية لأشخاص لبنانيين وسوريين.

بالتحقق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بعدّة عمليات احتيالية طالت عمال غير لبنانيين، مدّعيا صفة أمنية، كما اعترف بنشل إحدى السيدات المسنّات في محلة أدونيس، مما أدّى إلى وقوعها أرضاً، حيث جرى نقلها إلى المستشفى للمعالجة.

أحيل الموقوف إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته.