تويني مستنكراً الهجوم الإرهابي على مصر: ستبقى حصناً منيعاً بوجه الطامعين بأرض العرب

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استنكر الوزير نقولا تويني هجوم سيناء موجّهاً التحية لشعب مصر ولرئيسها معتبراً أن "كل هذه الأعمال الشيطانية هي أساساً عمل منظم لتفكيك الدول العربية وسلخها عن بعضها البعض، ويهدف إلى إشغال الدولة المصرية بحرب العصابات الداخلية لإعاقة دور مصر الوازن بين الدول العربية وفي العالم كله".

وأكّد على أن "مصر كانت ولا تزال قلب العروبة النابض وحصناً منيعاً في وجه الغزاة والطامعين بأرض العرب، صهاينة كانوا أو غيرهم".

وتابع مشدداً على أنهم "لن يتمكّنوا من تنفيذ مخططهم لأن شعب مصر سينتصر على الفتنة وستحلّ مصر في مكانها الطبيعي لتلعب دورها العربي الرائد. ونكنّ لمصر حكومةً وشعباً كل الاحترام والتقدير ونثمّن دورهما الأساسي في التغلب على الإرهاب"