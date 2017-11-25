بالصورة ... سليماني يترك رسالة اعتذار إلى مواطن سوري لا يعرفه!

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نشر المقر الإعلامي لغرفة عمليات حلفاء سوريا رسالة تركها قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني لصاحب المنزل الذي مكث فيه خلال قيادته لمعركة السيطرة على مدينة البوكمال.

واعتذر اللواء سليماني في هذه الرسالة من صاحب المنزل لاضطراره المكوث فيه من دون إذنه، وطلب منه مسامحته.

وأبدى اللواء سليماني استعداده لدفع ثمن أيّ ضرر لحق بالمنزل، واضعاً رقمه الخاص في نهاية الرسالة.

وأكّد قائد فيلق القدس في رسالته جهوزيته لفعل أيّ شيء يطلبه صاحب المنزل، مشيراً إلى عدم وجود أيّ خلاف بينه كـ"شيعي" وبين صاحب المنزل كونه من أهل السنّة، لأن الإثنين من أتباع النبي محمد ومحبي أهل البيت .