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عناوين الصحف ليوم السبت 25 تشرين الثاني 2017

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الأخبار: أن تكون قوياً



الديار: هل ينجح الغطاء العربي الدولي بإحياء التسوية أم يسقطها الصراع السعودي الإيراني ؟

محمد بن سلمان : خامنئي هتلر والحريري مسلم سنّي لن يمنح غطاء لحزب الله
طهران : أمراء آل سعود عملاء لإسرائيل ورفضوا الحوار ويقودون السعودية للإنهيار

 


البناء: مذبحة في سيناء ومحاولة لاغتيال المشنوق ومراد... رسائل «إسرائيلية» لمصر ولبنان
لافروف يرحّب بالوفد الموحّد للمعارضة... وأردوغان مستعدّ للقاء الأسد
إبن سلمان يهدّد الحريري إذا عاد عن الاستقالة... ويرفض التسوية مع إيران

 

 

النهار: الإرهاب ردَّ في مصر بأكبر مجزرة

 

 

 

الجمهورية: بن سلمان لا حكومة خاضعة لـ "حزب"

 


اللواء: إحباط محاولة إسرائيلية لإغتيال المشنوق ومراد
عون إلى روما الثلاثاء.. ومجموعة الدعم للحريري: إستقرار لبنان ودعم الشرعية أولوية

 


الأنوار: مصر تثأر لضحايا
المجزرة الارهابية في العريش

 


الاتحاد: أكبر هجوم بتاريخ مصر: مئات القتلى والجرحى

 

 

the daily star: More than 230 massacred at Sinai mosque

 

 

?l'orient le jour: Démission de Hariri : le sursis va-t-il s’éterniser 

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