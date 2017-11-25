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أسرار الصحف ليوم السبت 25 تشرين الثاني 2017

25
NOVEMBER
2017
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر متابعة لحركة نزوح داعش من سورية والعراق إنّ سيناء ستكون محطة أسياسية للانتقال الذي قرّره التنظيم نحو أوروبا، وأنّ استنزاف مصر ضمن خطة داعش وبشراكة إقليمية لعدد من الدول يرتبط من جهة داعش بمحاولة إقامة إمارة إسناد في سيناء للعمليات في ليبيا وأوروبا بدلاً من سورية والعراق، وبالنسبة للملفات الإقليمية بدور مصر في الملف الفلسطيني والملف اللبناني والتسوية السورية.

خفايا

توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يدخل لبنان في فترة هدوء سياسي إلى مطلع العام الجديد، أيّ إلى ما بعد فترة الأعياد، حيث من المرجّح أن يبدأ كلّ الأفرقاء بالتحمية والاستعداد لإطلاق ماكيناتهم الانتخابية، لا سيما أنّ الحديث عن تقريب موعد الانتخابات النيابية لا يزال سيّد الموقف، في ضوء عدم ممانعة فريق 8 آذار، لأنّ من شأن هذا التقريب أن يمكّن رئيس الحكومة سعد الحريري من ترجمة التعاطف الشعبي معه وتفويت الفرصة على الذين اصطادوا في الماء العكر خلال احتجازه في السعودية.



النهار: أسرار الآلهة

تبرع بالسيارات

في حين تحدّد القوانين عدد السيارات المملوكة لكل من الدوائر والمؤسّسات الرسمية ومواصفاتها فإنّها تترك المجال مفتوحاً إذا كانت تلك المركبات تأتي من طريق التبرّع....


اذاعتان لا واحدة

رغم ادّعاء اذاعة خاصة في لبنان انها كسبت الدعوى المقامة أمام المحاكم إلّا أن الواقع لم يثبت ذلك.


منعا للصدام

تجنّب نقيب المعلّمين في مؤتمره الصحافي تسمية عضو مجلس ادارة صندوق التعويضات الذي رفض التوقيع على قرارات اعطاء متقاعدين تعويضاتهم....


تراجع التقنين

لوحظ ازدياد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بما يقرب من 18 و20 ساعة في مناطق كثيرة من دون الاستعانة ببواخر الطاقة..

 

 


الجمهورية: اسرار

خلاف

لاحظت أوساط سياسية أن الخلاف الذي ظهر إلى العلن بين تيار وحزب بارزين سيأخذ مداه حتى الانتخابات.

حل
ردّد مسؤول عراقي في إحدى العواصم الكبرى أنّ الحلّ العراقي سيكون شبيهاً بحلّ الحرب اللبنانية إن على صعيد السياسة أو العسكر.

تصفية
قال مرجع سياسي في أحد المجالس الخاصة إن أحداً لن يُكسر في الأزمة الراهنة بل سيخرج الجميع منتصراً على أن تبدأ تصفية الحسابات بعد الإنتخابات.

حسم
لاحظت مصادر مراقبة أن بعض الوزارات يستعجل حسم بعض الملفات العالقة تحسُّباً لإنتهاء فترة التريّث التي بدأها رئيس الحكومة.

 


اللواء: أسرار

لغز
تجزم مصادر واسعة الإطلاع أن الوضع في سوريا، سيشهد صراعاً بين الحسابات الإقليمية بغطاء دولي مباشر.


غمز
لم يجرِ أي اتصال حتى الآن بين مسؤول كبير وقيادي حزبي بارز.


همس
يحلّل دبلوماسي شرقي الموقف في لبنان هكذا:إمّا مناورة دولية تجري أو تحوّل كبير في غير اتجاه؟

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