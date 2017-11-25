قاذفات روسية توجه ضربة جديدة لفلول "داعش" غرب الفرات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن ست قاذفات استراتيجية من نوع "تو-22" قد قصفت تجمعات إرهابيي "داعش" ومواقعهم على الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور السورية.

وذكرت وزارة الدفاع أن الطائرات الست، قد أقلعت من أحد المطارات الروسية قاصدة محيط بلدة عباس على الضفة الغربية للفرات في ريف دير الزور، وقصفت نقاط داعش هناك ملحقة أضرارا جسيمة بتجمعاته ومواقعه، وعادت جميعها إلى قواعدها سالمة.

وأشارت الوزارة إلى أن طائراتها بلا طيار كانت تحلق مسبقا في منطقة القصف، وأنها سجلت الدمار الذي ألحقته قاذفات "تو-22" بالدواعش وتحصيناتهم.