الحريري: هناك من يهوى العنتريات.. أما أنا فمواقفي واضحة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" عائلات وشخصيات بيروتية من مختلف المناطق، جاءت لتهنئته بسلامة العودة إلى بيروت، وتعلن تأييدها لنهجه وتوجهاته السياسية.

وتحدث الحريري بالمناسبة فقال: "كل ما نود أن ننجزه هو استكمال لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المبنية على الإنماء والاقتصاد والأمن والاستقرار خاصة، وهذا ما نحتاجه في لبنان. وقد تكون الأسابيع القليلة الماضية فرصة لكي نفكر مليا في ما حصل، فهذا البلد يواجه تحديات كبيرة جدا لأننا نعيش في منطقة مشتعلة وهناك تدخلات كثيرة، ولذلك لا بد للبلد أن ينأى بنفسه، من هنا ستحصل مشاورات وسنرى نتائجها ونأمل أن يكون لكل الأفرقاء السياسيين موقف واضح فعلا وليس قولا".

أضاف: "سعد رفيق الحريري هو لكم وواحد منكم وسيبقى بينكم، وهذا المشوار بدأت به في العام 2005 ومستمر فيه معكم إن شاء الله، ونحن سنبقى هنا لكي نؤمن مستقبلا أفضل لأولادنا. ولهذه الغاية لا بد أن نعمل سويا. هناك من يهوى العنتريات وإطلاق الخطب النارية ويعمل في الوقت نفسه لغايات شعبوية ومصالح خاصة وبعيدة كل البعد عن مصلحة الناس والوطن. أما أنا فمواقفي واضحة: هناك خلاف سياسي وضعناه جانبا في مرحلة من المراحل، والآن نطالب بالنأي بالنفس قولا وفعلا، ونريد أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب".

وختم الحريري قائلا: "هذا البيت بيتكم وهو لكم، وأصلا وجودي في لبنان هو من أجلكم. وحين أعمل فإني كل عملي هو لمصلحة لبنان ونأمل أن نرى لبنان معافى ومزدهر".