الحريري دان الاعتداء على المسجد في سيناء: كشف زيف التستر وراء الدين لارتكاب ابشع الجرائم بحق الابرياء

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أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستنكرا "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء"، ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا جراءه.

ودان الرئيس الحريري بالمناسبة "هذا الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مصلين أبرياء يوم الجمعة المبارك"، معتبرا أنه "يعبر عن مدى الحقد والكراهية التي بلغتها أساليب التنظيمات الإرهابية في تدمير المجتمعات العربية والإسلامية".

وقال: "لقد كشفت هذه الاعتداءات زيف التستر وراء الدين لارتكاب أبشع الجرائم بحق الابرياء، وهي اعتداءات تستدعي التأكيد من جديد على وجوب تضافر كل الجهود لاقتلاع الارهاب من جذوره وحماية الاسلام والمسلمين من العابثين بأمنهم ودينهم وسلامة أوطانهم".

أضاف: "إننا نكرر إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة الارهابية، ونؤكد وقوفنا الى جانب أشقائنا في جمهورية مصر العربية، ونعبر عن تضامننا القوي مع مصر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، في الجهود والمساعي التي تبذلها لمحاربة هذه التنظيمات الارهابية. ونتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يحمي مصر ويرد عنها كل المخاطر".