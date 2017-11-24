امن الدولة: توقيف لبنانية تدير شبكة تهريب أشخاص الى سوريا وسوري يتعامل معها

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان اليوم، انها أوقفت في بلدة تعنايل - قضاء زحلة السوري (مازن م.) بجرم تهريب أشخاص بالتنسيق مع شركاء له. وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بإدخال سوريين خلسة الى لبنان، عبر معبر بين بلدة المرج ومحلة المصنع، حيث يتسلمهم أشخاص لبنانيون يتقاسمون البدل المادي.





كما اعترف أن من يدير شبكة التهريب هي اللبنانية (م.ز.) مواليد 1979، حيث تم توقيفها في محلة الصويري في البقاع الغربي، واعترفت بقيامها بتهريب العديد من الأشخاص من سوريا الى لبنان وبالعكس، وأنها تعمل في هذا المجال منذ سنتين، لقاء مبالغ مالية بمعاونة أفراد هم قيد الملاحقة.