بالفيديو والصور - ماذا ظهر قبالة شاطىء صيدا اليوم؟!

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ظهر في عرض البحر قبالة شاطىء مدينة صيدا شاروق بحري هوائي ضخم او ما يعرف بتنين البحر.

وبحسب مراسل "الجديد"، لم تسجل اي اضرار ناجمة عن الشاروق البحري حتى الان.



ويشهد لبنان طقسا عاصفا وماطرا مع تدنٍ طفيف في درجات الحرارة .



اشارة الى ان "شاروق البحر" يعتبر ظاهرة تحدث بسبب التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا والسطحية، وتتكون مع عاصفة رعدية مطرية تزيد فيها سرعة الرياح أحياناً عن 80 كيلومتراً في الساعة.



ويشير الخبراء إلى أن العاصفة خطرة عند حدوثها في البحر، فيمكنها أن تقلب القوارب وتتسبب بأضرار فادحة كبيرة في حال وصولها الى اليابسة. ويكون عمر مثل تلك العاصفة قصيراً، فمدة تكونها وانتهائها تتراوح بين ٤ الى ١٥ دقيقة.