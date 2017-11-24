بعد الأمطار.. كيف سيكون طقس هذا الـ "Week end"؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفي بارد نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس في لبنان:

الجمعة: غائم مع أمطار محلية خفيفة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق صباحا، يتحول ظهرا الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب ليلا على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار محلية في المناطق الداخلية مساء وثلوج خفيفة على المرتفعات الشرقية 1800 متر و ما فوق ليلا.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 23 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14، في الأرز من -3 الى 4 درجات، في الداخل من 4 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على الجبال.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 %.

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي:767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:19:06 ساعة غروب الشمس:31:16