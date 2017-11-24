وديع كنعان: القطاعات السياحية تحضّر لمبادرات

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اعتبر الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان ان القطاع السياحي في حال ترقّب، وقد تأثّر بالازمة السياسية التي مرّت على لبنان، لاسيما انه كان في طور التحضير للمرحلة المقبلة، من خلال مجموعة مبادرات، تأخرت قليلا لكنها لم تتوقف وستستمر، لاسيما ان التعيينات الاخيرة من مجلس اقتصادي واجتماعي وغيرها، ومبادرات القطاعين الخاص والعام، اعادت تحريك الامور ووضعها على السكة الصحيحة.





واوضح كنعان في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" 93،3 مع الاعلامي الفونس ديب ان كل المؤشرات كانت توحي بأن الامور تسير في شكل ايجابب، واتى اعلان الاستقالة ليجمد الوضع قليلاً، لتعود الثقة من جديد مع حركة رئيس الجمهورية واتصالاته والتلاقي الذي تظهّر مع عيد الاستقلال، وتريّث رئيس الحكومة، وسنلمس عودة الامَر الى طبيعتها في الايام المقبلة.





واكد كنعان ان اللبناني يتأقلم مع كل الظروف واليوم، فالقطاع الخاص وبالتعاون مع القطاع العام ووزارة السياحة وايدال، يحضّر لمؤتمرات وخطوات مقبلة، والعمل على فتح اسواق جديدة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة وglobe network.





وذكّر كنعان بأننا نعيش في الفترة الراهنة ما يعرف بالlow season حيث نسبة الاشغال الفندقي عموماً خفيفة، والحظر الخليجي والسعودي خصوصا مستمر، وبالتالي فغياب السياحة الخليجية ليس بجديد، والغاءات الحجوزات في الايام الاولى للازمة بقيت محدودة، وتركزت في شكل اساس على السعوديين بفنادق ال5 نجوم ببيروت، وبقيت فنادق ال3 و4 نجوم تعمل بشكلها المعتاد.