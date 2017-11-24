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الحريري: علينا أن نتحاور جميعا لكي نصل إلى بر الأمان

24
NOVEMBER
2017
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شدد رئيس  الحكومة سعد الحريري على أن "خيار التريث يتيح في مكان ما فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين للتأكد من أن النأي بالنفس عن كل ما يحصل من حولنا هو السياسة الأساسية التي تحمي لبنان من أي مشاكل في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا الخيار هو لمصلحة البلد".
 
وقال الحريري خلال استقباله مساء أمس في "بيت الوسط" مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد كبير من مفتي المناطق وقضاة الشرع:  "علينا أن نتحاور جميعا لكي نصل إلى بر الأمان ونحافظ على سلامة هذا البلد وسلامة اللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق أيضا في أن تحافظ على أمنها. ونحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية". 
 
من جهته اشاد دريان بمواقف الحريري الوطنية، وقال: "تفهمنا جيدا أمر الاستقالة وأسبابها. وهذه الاستقالة أتت أثناء اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى، فأكدنا على الفور أن المجلس فوجئ بالاستقالة، وهذا أمر يدعو إلى القلق ودعونا جميع اللبنانيين بأن يحافظوا على وحدتهم الوطنية والسلم الأهلي"، مشيراً الى ان الجميع  أجمعوا على أمر واحد وهو ضرورة عودة رئيس الحكومة إلى بلده. 
 
وشدد دريان على ضرورة ان يكون لبنان بافضال العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما مع المملكة العربية السعودية قال: "نحن مع مصلحة لبنان أولا وسياسة النأي بالنفس وعدم إدخال الوطن في المحاور الإقليمية. فمن حق الآخرين أن يحافظوا على أمن بلدانهم، ومن حقنا نحن أيضا أن نحافظ على أمن بلدنا".
 
ثم تحدث الحريري منوهاً بدور دار الفتوى الوطني وقال: "صحيح أن استقالتي كانت واضحة لكن اليوم هناك تريث لمصلحة البلد وليس لمصلحتي السياسية والشعبوية، أنا أرى أن واجبي السياسي في هذا البلد أن أوصل الناس إلى بر الأمان، ليس خوفا من المواجهة، وأنتم تعرفون أني لم أحد يوما عن المواجهة. نحن لدينا مشوار طويل، ولا بد في هذه المسيرة أن نحافظ على علاقتنا مع كل الدول العربية، التي لديها الحق أن تحافظ على أمنها ونحن لدينا الحق أن نحافظ على استقرارنا وأمننا أيضا. نحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، خاصة وأنكم تعلمون ما قدمته وتقدمه للبنان، وهذا المشروع سنكمل به إن شاء الله".
 
وتابع رئيس الحكومة: "ما يهمني هو وحدتنا وأن يبقى أهل السنة موحدين، ليس من أجل سعد الحريري بل من أجلنا جميعا وأجل البلد، فحين نكون موحدين تكون لنا كلمة في البلد، أما إذا كنا مشتتين فلن تكون لنا كلمة. من هنا التحديات كبيرة ولكنها غير مستحيلة. من هناك ندعو الله تعالى أن يبقى هذا البلد ينعم بالأمن والاستقرار لأننا كبلد مستهدف، وعلينا أن نعمل سويا لكي يعود البلد إلى ما كان يحلم به رفيق الحريري، ينعم بعيش مشترك بين كل اللبنانيين الذين يعيشون سواسية، وليس لطائفة حقوق على حساب طوائف أخرى".
 
وختم قائلا: "بالعودة إلى موضوع التريث في تقديم الاستقالة، فقد اتخذت هذا القرار نظرا إلى إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولأني كنت دائما واضحا وأطالب بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط ويجب ألا تكون هذه السياسة على حساب أشقائنا العرب، وإلا فإنه سيكون لنا موقف آخر".
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