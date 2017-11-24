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١٨٣٣ رحلة جوية من المطار واليه خلال عشرة أيام

24
NOVEMBER
2017
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التطورات المتسارعة التي عاشها لبنان على مدى اليومين الماضيين والتي أتت بعد عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، تجعل المراقبين للوضع في لبنان أكثر تفاؤلا، مما يرسم صورة واعدة بالنسبة لمستقبل هذا البلد اذا ما سارت الأمور كما يشتهي كل اللبنانيين.

وأي توافق سياسي أو استقرار امني لا بد وان يساهما في تشجيع كل محبي لبنان ومغتربيه والسياح العرب والأجانب للمجيء اليه في سياق التواصل الدائم معه لا سيما في المناسبات والأعياد، وكيف بالأحرى اذا كان لبنان ينتظر حلول الأعياد المجيدة الشهر المقبل. على أمل ان تشهد المرحلة الفاصلة من الآن وحتى نهاية ٢٠١٧ تطورات ايجابية ومشجعة تصبّ في خانة مصلحة لبنان العليا ودعم سياساته الاقتصادية والسياحية بامتياز.


وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٩٢ ألفا و٣١٠ ركاب و٩٦٠٩٩ راكبا غادروا لبنان و١٣٦ راكبا بطريق الترانزيت.


وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٨٣٣ رحلة منها ٩١٣ رحلة وصول الى لبنان و٩٢٠ راكبا غادروا لبنان.


ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:


وزير الصحة غسان حاصباني عاد من موسكو.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عاد من باريس.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غادر الى القاهرة.
النائب ياسين جابر غادر الى لندن.
النائبان قاسم هاشم وانطوان سعد غادرا الى اسطنبول.
النائب ناجي غاريوس غادر الى باريس.
النائب كاظم الخير عاد من أوستراليا.
النائب نبيل دو فريج عاد من باريس.
النائب أيوب حميّد غادر الى بغداد.
الوزير السابق طارق متري عاد من الكويت.
الوزير السابق فارس بويز غادر الى باريس.

الوزير السابق رشيد درباس عاد من بروكسيل.
الوزير السابق فادي عبود غادر الى لندن.


الوزير السابق آلان طابوريان غادر الى باريس.
الوزير السابق جهاد أزعور وصل من اسطنبول.
الوزير السابق فريد هيكل الخازن غادر الى باريس.
الوزير السابق ناصر الصعيدي غادر الى دبي.
الوزير السابق دميانوس قطار غادر الى باريس.
الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزه غادرت الى القاهرة.
النائب السابق روبير فاضل غادر الى أبوظبي.
النائب السابق راجي أبي حيدر غادر الى الرياض.
النائب السابق جواد بولس عاد من باريس.
النائب السابق جمال اسماعيل غادر الى القاهرة.

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