أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2017

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البناء: كواليس وخفايا

كواليس



كشفت معلومات لمواقع أميركية تتابع أخبار البيت الأبيض عن أزمة بين جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأركان البيت الأبيض تتصل بالتفرّد والعشوائية والفوضى كسمات لسلوك كوشنر المتعجرف وغير المنضبط بسياسات وخطط يفترض أنها شكل أداء دولة بحجم أميركا، ويشبّهه بعضهم بالأمير كوشنر، ويقولون بدلاً من أن يعلّم كوشنر محمد بن سلمان الديمقراطية تعلّم منه المشيخة! وتتوقع التقارير أن يسحب ترامب صهره من البيت الأبيض لتهدئة الاحتجاجات وتجنّب الأذى على إدارته…

خفايا

لاحظت أوساط سياسية تغيّر ملامح رئيس الحكومة سعد الحريري بين تلك التي ظهر بها أثناء وجوده في السعودية وتلاوته بيان الاستقالة، وقد بدا فيها مكتئباً وخائفاً، وبين ملامحه في بيروت حيث بدا عليه الارتياح والاطمئنان والحيوية والابتسامة العريضة الدائمة، ما يؤكد أنه بالفعل كان يعاني خلال وجوده في الرياض من ضغوط وأجواء غير مريحة في مكان إقامته.

اللواء: أسرار



غمز

جزمت مصادر رسمية أن الانتخابات النيابية لن تتأخر يوماً واحداً لأسباب محلية أولاً وأخيراً...

همس

نصح مرجع بالخلود إلى الراحة، بعد يوم حافل بالحركة والاستقبالات غير معتادة!

لغز

وضعت قيادة حزب بارز في أجواء المعطيات المتوافرة بعد عودة مسؤول كبير، وأبدت استعدادها لمقاربة جديدة للموقف؟

المستقبل: يقال

إن استدعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس النظام السوري بشار الأسد جاء بمثابة رسالة لكل «مَن يهمّهم الأمر» بأنّ مَن انتصر في سوريا هي روسيا لا إيران ولا النظام.

النهار: اسرار الآلهة

تراجع الحماس



تخشى أحزاب كانت متحمّسة لاشراك المغتربين في الانتخابات ان تأتي النتائج في غير مصلحتها....



حرج قواتي

تجنّب وزراء ونواب حزب "القوات اللبنانية" الرد على أسئلة عمّا بعد عودة الحريري عن استقالته وموقف القوات منها بعد تأييدها..



السفير الأوكراني

قال نائب بارز أن السفير الأوكراني يحفظ النشيد الوطني اللبناني وينشده أفضل من وزراء ونواب ومسؤولين لبنانيّين..



الجمهورية: أسرار

حدث

اكد قياديون في تيار بارز أن تحضيراتهم بلغت الذروة من أجل إنجاح حدث يُخطّطون له.

أمور

قالت أوساط إقتصادية إن لبنانيّين موجودين في دولة شقيقة بدأوا يشعرون بأن طريقة التعاطي معهم غير مُسهّلة لتسيير أمورهم اليومية.

فشل

قال قطب سياسي إن أيّ فكرة لعقد حوار داخلي حول الأزمة الراهنة محكومة بالفشل المسبق طالما أن الحلول الكبرى ليست في أيدي اللبنانيّين.