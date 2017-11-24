8 آذار: من غير المقبول أن تتمّ ترجمة أحادية للابتعاد عن الصراعات الإقليمية

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قالت مصادر في الثامن من آذار، إنه من غير المقبول أن تتمّ ترجمة أحادية للابتعاد عن الصراعات الإقليمية فتصير ابتعاداً عن إيران والتحاقاً بالسعودية، فيطلب من الحكومة تأييد مواقف السعودية مما تسمّيه تدخلات إيرانية، ولا يحتسب الثناء على السعودية من بعض مكوّنات الحكومة انتهاكاً لهذا الابتعاد المطلوب، بينما يُحسب تقدير دعم إيران لقوى المقاومة من مكونات أخرى في الحكومة انتهاكاً، ولا يصنّف انتقاد إيران وأحياناً التجريح بها انتهاكاً بينما انتقاد السعودية من المحرّمات.

وتساءلت المصادر عما إذا كان الرئيس الحريري قادراً على إقناع السعوديين بمعونة فرنسية مصرية بأنّ سقف أيّ تجديد وتحديد للتسوية، يرتبط بهذا التوازن والتوازي، سواء في مواقف الحكومة مجتمعة أو في تقييم مواقف مكوّناتها، وقالت إنّ الحديث عن إيجابية موقف حزب الله والتمهيد لإعلان نهاية المهمة في العراق ونفي الوجود في اليمن ودول الخليج، يجب أن يقترن برفض علني للحكومة مجتمعة ولمكوّناتها منفردة لكلّ محاولة لوصف حزب الله بالإرهاب، وترجمة مضمون الوفاق الوطني والتضامن الحكومي بهذا الحدّ الأدنى من الموقف.