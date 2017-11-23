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... وفي اليوم التالي للعودة عن الاستقالة تحت عنوان التريث، غاب صقر المستقبل، وحضر سبعُه، وأعلن بيت الوسط الذي يستقبل الثامنة مساء النائب وليد جنبلاط، انتفاضة التيار الازرق مجدداً من اجل الاستقرار، غداة كلام ملفت من على شاشة تلفزيون المستقبل عن كتبة اساؤوا للبلد وضللوا اشقاءه... كتبة لا يمكنهم ان يواجهوا حتى جزر القمر، فكيف بإيران، التي أعلن قائد حرسها الثوري اليوم أن سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض، وجلّ عملهم، أي عمل الكتبة، اقتصر على التنظير على سعد رفيق الحريري، والمزايدة بأنهم هم ارباب المواجهة وليس هو، فيما يشهد التاريخ القريب على هربهم منها في السابع من أيار، والكلام دائماً عبر شاشة المستقبل...



اجتماع بيت الوسط ترأسه رئيس الحكومة، الذي وجَّه أمس رسائل واضحة لمن له عينان تبصران وأذنان تسمعان، انصرف اليوم إلى قراءتها المعنيون المحليون، باستثناء المصرين على معاداة المنطق، الذين أدركوا بلا أدنى شك أنهم في حفرة، لكنهم متمسكون بمواصلة الحفر، فيما الخيار الآخر المتاح، التخلي عن رهانات فشلت، واعادة تصويب المسار، والانضمام مجدداً الى مسيرة النأي بلبنان عن صراعات الآخرين، والعمل لبناء الدولة الذي يبقى المدخل الوحيد للبحث في نتائج مراحل طويلة من غيابها، ومنها اضطرار مواطنين لبنانيين إلى حمل السلاح لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي من جهة، ولردع خطر الارهاب التكفيري من جهة أخرى.



هذا في العنوان العريض.