وديع كنعان يلتقي كيدانيان وعيتاني وفريحة تحضيراً لسنة السياحة الدينية

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في سياق متابعة توصيات "مؤتمر الطاقات اللبنانية" LNE حول "السياحة الدينية"، الذي عقد في البيال برعابة رئيس الجمهوربة العماد ميشال عون، عقد الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان ثلاث اجتماعات مع كل من وزير السياحة افيديس كيدانيان ورئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات "إيدال" نبيل عيتاني ، والمدير التنفيذي لملتقى "visit lebanon" ومؤسس شركة glob network جورج فريحة والتي تعنى بتسويق لبنان من باريس الى العالم.





وقد جرى الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على سلسلة مبادرات وخطوات عملية، سيعلن عنها لاحقاً، في سياق تشجيع الاستثمارات السياحية وتحضير الارضية المناسبة ليكون العام 2018، "سنة السياحة الدينية" في لبنان، بالتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص السياحي.





مع الاشارة الى ان ما عرض وقدّم خلال ندوة "السياحة الدينية" في "مؤتمر الطاقات اللبنانية" LNE بات مادة اساسية لتسويق لبنان في اسواق السياحة والسفر العالمية.





كما سيكون هناك موقع الكتروني متخصص بتسويق السياحة في لبنان، ومن ضمنها السياحة الدينية، يطلق مطلع العام المقبل.