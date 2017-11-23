living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وديع كنعان يلتقي كيدانيان وعيتاني وفريحة تحضيراً لسنة السياحة الدينية

23
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في سياق متابعة توصيات "مؤتمر الطاقات اللبنانية"  LNE حول "السياحة الدينية"، الذي عقد في البيال برعابة رئيس الجمهوربة العماد ميشال عون، عقد الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان ثلاث اجتماعات مع كل من وزير السياحة افيديس كيدانيان ورئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات "إيدال" نبيل عيتاني ، والمدير التنفيذي لملتقى "visit lebanon" ومؤسس شركة glob network جورج فريحة والتي تعنى بتسويق لبنان من باريس  الى العالم.



وقد جرى الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على سلسلة مبادرات وخطوات عملية، سيعلن عنها لاحقاً، في سياق تشجيع الاستثمارات السياحية وتحضير الارضية المناسبة ليكون العام 2018، "سنة السياحة الدينية" في لبنان، بالتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص السياحي.



مع الاشارة الى ان ما عرض وقدّم خلال ندوة "السياحة الدينية" في "مؤتمر الطاقات اللبنانية"  LNE بات مادة اساسية لتسويق لبنان في اسواق السياحة والسفر العالمية.


كما سيكون هناك موقع الكتروني متخصص بتسويق السياحة  في لبنان، ومن ضمنها السياحة الدينية، يطلق مطلع العام المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout