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لا مدارس في هذين اليومين!

23
NOVEMBER
2017
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أكد رئيس نقابة المعلمين في الدارس الخاصة رودولف عبود أننا "متمسكين بحقوقنا ومستمرين بنهجنا الذي سيجعلنا نمد يدنا حين يجب ونلجأ للخطوات المطلوبة حين يجب ايضا"، مشددا على اننا "مستعدين للجلوس الى الطاولة والتجاوب مع من يفهم علينا". معلنا "الاضراب في 28 و29 من الشهر الجاري".


وفي مؤتمر صحافي اشار عبود الى انه "خلال الاسبوعين الماضين حصل تقدم في تحقيق مطالبنا وهناك عدد من اصحاب المؤسسات التربوية اقر بحقوقنا وهدفنا قطع الشوط للحصول على كامل الحقوق وهذا سنصل اليه عاجلا ام اجلا ولن نقع فريسة ذر الرماد في العيون".، لافتا الى ان "اكثرية المدارسة ترفض اعطاء معلميها حقوقهم وهناك بعض المدارس الغت غلاء المعيشة دون الدفع وفق السلسلة"، مطالبا "الدولة بدفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة المجانية"، مضيفا: "نعلن للمرة الالف اننا نتمسك بكامل الحقوق ولكل المعلمين وسنكمل خطواتنا حتى نهاية المطاف ولن نستكين".

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