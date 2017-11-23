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طرابلسي يهنئ اللبنانيّين بعيد الاستقلال الرابع والسبعين

23
NOVEMBER
2017
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هنّأ القسّيس إدكار طرابلسي اللبنانيّين بعيد الاستقلال الرابع والسبعين الذي يشهد انتصارات لا أقلّها  تحرير الجيش اللبناني للجرود الشرقية من رجس الإرهاب، وانتصار لبنان لكرامته وحفاظه على وحدته واستقراره الأمنيّ والماليّ وعودة رئيس حكومته بفضل حكمة فخامة رئيس الجمهوريّة وفعاليّة الدبلوماسيّة اللبنانية وتضامن كبار القيادات.

 

وحفاظًا على الإنجازات المذكورة، حذّر القسيس طرابلسي من التجاوب مع التحريض الخارجيّ لعزل أيّ طرف لبنانيّ ممّا يُشعل فتنة داخليّة كتلك التي اندلعت عام 1975 وكلّفت لبنان غاليًا. ونبّه إلى أهميّة وضع حدّ لبخّ السموم عبر فضاءات الإعلام اللبنانيّ تدعيمًا للوحدة الوطنيّة والسلم الأهليّ. فالإعلام اللبنانيّ ليس ليُستخدَم أداة للصراع الإقليميّ وللتحريض والتآمر على وحدة الشعب اللبنانيّ.

 

وثمّن الدكتور طرابلسي تريّث الرئيس الحريري في تقديم استقالته مُشجعًا إيّاه على متابعة المسيرة البنّاءة للحكومة اللبنانيّة ودفع عجلة مشروعَي النفظ والطاقة وغيرهما من المشاريع علّ حياة الناس ومصالحهم تتحسّن ويزداد الأمل بالبلد. وحذّر من مغبّة الانجرار خلف أصحاب المصالح الشخصيّة الذين يسترضون الخارج ولو على حساب جرّ البلاد إلى التناحر الداخليّ وتفجير المعادلات التي قامت عليها بعد اتفاق الطائف.

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