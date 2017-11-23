هكذا علّق حزب الله على عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لبنان

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عبّرت كتلة "الوفاء للمقاومة" عن "ارتياحها الكبير لمآل التطورات السياسية في لبنان، والتي كانت نتاج تمسك اللبنانيين بوحدتهم وسيادتهم واستقلالهم وكرامتهم الوطنية ورفضهم لأي املاءات خارجية".

وأعربت بعد اجتماعها الدوري، بعد ظهر اليوم في مقرها في حارة حريك، عن "اعتزازها بالإدارة الاستثنائية والمميزة التي يتولاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الاتجاه بمؤازرة وتضامن رئيس مجلس النواب نبيه برّي"، لافتة إلى أنّها "ترى في تعاون الأطراف المعنية من أجل معالجة ما تبقى من آثار للأزمة التي نشأت، مؤشّرات واعدة يبنى عليها للتوصل إلى ايجاد المخارج المناسبة".

وشدّدت على أنّ "عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى البلاد والتصريحات الإيجابية التي صدرت عنه، والمسار الإيجابي الذي تسلكه المساعي والمشاورات تبشر بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها".

وأكّدت الكتلة أنّ "إسقاط دولة "داعش" في العراق وسوريا وحماية لبنان من وباء مشروعها هو بحقّ إنجاز تاريخي كبير للشهداء والمقاومين والجيوش والأنظمة والقوى المنخرطة في محور المقاومة على امتداد الجغرافيا الاقليمية المستهدفة"، مضيفة: "إنّنا ننتظر حصول تحولات استراتيجية كبرى في منطقتنا ومحيطها جراء هذا الانجاز، كما أنّنا نثق بقدرة محور المقاومة على احتواء كل محاولات الخائبين الذين أذهلتهم السرعة القياسية في الاجهاز على مشروعهم الذي كانوا يراهنون عليه لاحكام سطوتهم على المنطقة وشعوبها".