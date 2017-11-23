living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية يتلّقى برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الفرنسي.. ماكرون: استقرار لبنان اولوية فرنسية في الشرقين الادنى والاوسط

23
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرونعلى التمسّك الجامع للمجموعة الدولية بوحدة لبنان وسيادته واستقراره اضافة الى اهمية استمرار حسن سير المؤسسات فيه، مشددا على ان استقرار لبنان يشكّل اولوية فرنسية، وهو هدف سام لعمل فرنسا في الشرقين الادنى والاوسط.
 
كما اعرب عن تمسّكه بضرورة وضع المقررات التي اتخذت اثناء زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى فرنسا، موضع التنفيذ "لنساهم بذلك في تدعيم المؤسسات اللبنانية ولاسيما منها تلك التي تعمل في المجال الامني."
 
كلام الرئيس ماكرون جاء في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال وجّهها الى الرئيس عون. وجاء فيها: 
 
"فخامة الرئيس،
 
لمناسبة العيد الرابع والسبعين لاستقلال الجمهورية اللبنانية يطيب لي ان اعبّر لكم عن احر مشاعر الصداقة والتضامن الوثيق، بين فرنسا ولبنان. انتم تعلمون ان استقرار بلادكم يشكّل اولوية في نظرنا، وهو هدف سام لعملنا في الشرقين الادنى والاوسط.
 
وانّنا نعمل في هذا الاتجاه، وسط الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان حاليا، مؤكدين التمسّك الجامع للمجموعة الدولية بوحدة بلدكم وسيادته واستقراره اضافة الى اهمية استمرار حسن سير المؤسسات اللبنانية.
 
ان زيارة الدولة التي قمتم بها الى باريس، وهي الاولى في ولايتي، قد اتاحت لنا وضع اسس توطيد علاقاتنا الثنائية، ومحورها دعم الدولة اللبنانية.
وانني شديد التمسّك بضرورة وضع المقررات التي اتخذناها سويا موضع التنفيذ لنساهم بذلك في تدعيم المؤسسات اللبنانية ولاسيما منها تلك التي تعمل في المجال الامني.
 
لاجل ذلك فان فرنسا ستبقى ملتزمــــة بشكل راسخ، ضمن قوات اليونيفيل، وكذلك في مختلف اوجه التعاون مع المؤسسات المكلفة حفظ الامن في البلاد.
 
ان بلدينا مرتبطان بصداقة قديمة، قوية وعميقة، وانا راغب في ان اكون فاعلا على تقويتها. وفرنسا ستبقى الى جانب لبنان، نموذج الديمقراطية والحرية والتسامح في الشرقين الادنى والاوسط، الفخور بفرادته التي من الواجب الحفاظ عليها.
وتفضلوا فخامة الرئيس بتقبل احر التمنيات لكم وللبنانيين بالسلام والرفاهية، مجددا الامل بلقائكم قريباً".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout