رئيس الجمهورية يتلّقى برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الفرنسي.. ماكرون: استقرار لبنان اولوية فرنسية في الشرقين الادنى والاوسط

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اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرونعلى التمسّك الجامع للمجموعة الدولية بوحدة لبنان وسيادته واستقراره اضافة الى اهمية استمرار حسن سير المؤسسات فيه، مشددا على ان استقرار لبنان يشكّل اولوية فرنسية، وهو هدف سام لعمل فرنسا في الشرقين الادنى والاوسط.

كما اعرب عن تمسّكه بضرورة وضع المقررات التي اتخذت اثناء زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى فرنسا، موضع التنفيذ "لنساهم بذلك في تدعيم المؤسسات اللبنانية ولاسيما منها تلك التي تعمل في المجال الامني."

كلام الرئيس ماكرون جاء في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال وجّهها الى الرئيس عون. وجاء فيها:

"فخامة الرئيس،

لمناسبة العيد الرابع والسبعين لاستقلال الجمهورية اللبنانية يطيب لي ان اعبّر لكم عن احر مشاعر الصداقة والتضامن الوثيق، بين فرنسا ولبنان. انتم تعلمون ان استقرار بلادكم يشكّل اولوية في نظرنا، وهو هدف سام لعملنا في الشرقين الادنى والاوسط.

وانّنا نعمل في هذا الاتجاه، وسط الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان حاليا، مؤكدين التمسّك الجامع للمجموعة الدولية بوحدة بلدكم وسيادته واستقراره اضافة الى اهمية استمرار حسن سير المؤسسات اللبنانية.

ان زيارة الدولة التي قمتم بها الى باريس، وهي الاولى في ولايتي، قد اتاحت لنا وضع اسس توطيد علاقاتنا الثنائية، ومحورها دعم الدولة اللبنانية.

وانني شديد التمسّك بضرورة وضع المقررات التي اتخذناها سويا موضع التنفيذ لنساهم بذلك في تدعيم المؤسسات اللبنانية ولاسيما منها تلك التي تعمل في المجال الامني.

لاجل ذلك فان فرنسا ستبقى ملتزمــــة بشكل راسخ، ضمن قوات اليونيفيل، وكذلك في مختلف اوجه التعاون مع المؤسسات المكلفة حفظ الامن في البلاد.

ان بلدينا مرتبطان بصداقة قديمة، قوية وعميقة، وانا راغب في ان اكون فاعلا على تقويتها. وفرنسا ستبقى الى جانب لبنان، نموذج الديمقراطية والحرية والتسامح في الشرقين الادنى والاوسط، الفخور بفرادته التي من الواجب الحفاظ عليها.

وتفضلوا فخامة الرئيس بتقبل احر التمنيات لكم وللبنانيين بالسلام والرفاهية، مجددا الامل بلقائكم قريباً".