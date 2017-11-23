الوزير أبي خليل: لضرورة التعاون بين الدول المجاورة للإستفادة من قوة بعضها

A + A -

إفتتح وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ورشة عمل حول ترابط المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية في مركز عصام فارس للدراسات في الجامعة الأميركية في بيروت بحضور ممثلين عن كل: من الاردن، العراق، الجزائر، لبنان، فلسطين، هولندا والمانيا .

بدايةً رحّب الوزير طارق متري بالوزير أبي خليل مشدداً على أهمية العلاقة ما بين العالمين الأكاديمي والسياسي وضرورة أن تكون وثيقة ما بين المفكرّين والمنفذِين.

إستهل الوزير أبي خليل كلمته بالترحيب بالحضور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، متطرقاً الى أهمية العلاقة ما بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والترابط بين الثلاث مشدداً على وجوب إعتماد سياسات متكاملة للقطاعات الثلاث المعنية.

وأوضح أبي خليل مختلف العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل مراعاة الجانب البيئي لتنمية هذه القطاعات من القروض المدعومة الممنوحة من أجل تركيب أنظمة ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية أو تركيب المضخات الموفرة للطاقة في قطاع الزراعة في لبنان.

كما وربط أهمية ترشيد استهلاك الطاقة بترشيد استهلاك المياه نظراً لأهمية المحافظة على مختلف المواد الطبيعية في بلدنا لبنان.

كما وشدّد الوزير أبي خليل على أهمية التعاون ما بين الدول المجاورة بحيث تستفيد هذه الدول من نقاط قوة جاراتها لتغطية حاجاتها بشكلٍ متبادل.

وختم مشدداً على أهمية الإستعداد والتحضير لتغيير سلوكياتنا من أجل إيجاد مقاربة مختلفة تجاه ترابط المياه والطاقة والغذاء من أجل تأمين تحدٍ أفضل للأجيال القادمة.

وختاماً أجاب الوزير ابي خليل على تساؤلات الحضور موضحاً العديد من النقاط المتعلقة بالقطاع، وتستمر ورشة العمل طيلة هذا اليوم.