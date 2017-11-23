كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟!

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إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اليوم الخميس:

الحالة العامة: طقس خريفيّ متقلب وبارد يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المحليّة والثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق بعد الظهر وخلال اللليل.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع أمطارمحليّة خفيفة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق صباحاً، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال النهار، كما يتكوّن الضباب ليلاًَ على المرتفعات.

السّبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة خاصّةً في الداخل وعلى الجبال.