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رسالة الى الرئيس سعد الحريري بمناسبة عيد الاستقلال

23
NOVEMBER
2017
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شارل ابي نادر -


بداية ... الحمدلله على سلامتكم دولة الرئيس ، وكل عام وانتم بالف خير ...
اعذرني دولة الرئيس على طريقة مخاطبتكم عبر الاعلام مباشرة ، مع انني اعلم جيدا الاصول والحدود في التوجه لرئيس حكومة لبنان ، خاصة وان لدولتكم اليوم وضعا خاصا معروفا ، و لكن ما دفعني لذلك هو حماستي ومحبتي الصادقة وحرصي على وطني وعلى جيشي وعلى كرامة دولتي وكرامة مسؤوليها وانتم منهم .


حبذا يا دولة الرئيس لو تستنتج من مقارنة صُوَرِكم الاخيرة في المملكة العربية السعودية مع كامل صُوَرِكم بالامس ، في احتفال عيد الاستقلال محاطا بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب في العرض العسكري الذي اقامه ابطال فجر الجرود ، او في حفل الاستقبال والتهاني في القصر الجمهوري ، او في ما تلاه من صور للحشود الوفية لدولتكم في بيت الوسط لاحقا ، ماذا يعني الاستقلال الحقيقي ، وما هي قيمة ما انت تملكه في وطنك بين شعبك ومحبيك ، او منافسيك ، في السياسة وفي المسؤولية وفي الاقتصاد ...


يا حبذا يا دولة الرئيس لو تقارن وتُشَبّه صورتك بالامس محتجزا في السعودية مع صور ابطال الاستقلال في العام 1943 ، حيث إحتجزوا حينها في قلعة راشيا قبل اعلان الاستقلال الذي نحتفل به اليوم ، وستجد حينها يا دولة الرئيس كيف ان تاريخ الشعوب ومسار سيادة الاوطان ومصير استقلال الدول لا يتغّير مهما تغيّرت الاوجه والمشاهد والاحداث .


يا حبذا يا دولة الرئيس لو تستطيع ان تعلم حقيقة ومدى اندفاعة اللبنانيين ( جميعهم ) في متابعة رحلتك المفاجئة الى السعودية وما رافقها وتخللها من صور ومشاهد ومواقف اذهلتهم وجعلت الدم يسير في عروقهم غضبا وحماسة ، حرصا على كرامتكم التي هي من كرامتهم كرئيس حكومتهم ، بمعزل عن اي موقف سياسي او مذهبي او استراتيجي او ماشابه .


حبذا يا دولة الرئيس لو انك قد سألت فخامة الرئيس في الخلوة التي جمعتكما ، كيف استطاع التوفيق بين احترامه لنهجه السيادي الصادق المسؤول ، وبين دعمه اللامحدود للمقاومة ، وطلبت من فخامته اعطائك ذلك السر الذي لا يفهمه الكثيرون عن تلك الثلاثية التي تحمي لبنان ، والتي اسست لما انتم تحتفلون به اليوم ، والتي صانت تلك المؤسسات التي تقودونها اليوم وتفتخرون بمسؤولية ادارتها .


حبذا لو كنت طلبت يا دولة الرئيس من فخامته ان يعطيك من خبرته و من تجاربه مما راكمته قساوة السنوات ، لتكون مثله صامدا ثابتا قويا كجبل عند الازمات الصعبة ، فهو طبعا لن يتوانى عن تلبية طلبك لانك كما يقول دائما مثل ابنه .


لا تكن مُحرجا يا دولة الرئيس ، وانت مجتمعا على انفراد مع دولة الرئيس نبيه بري في مناسبات آتية حتما ، ان تطلب من دولته اعطاءك تلك الاسرار التي يملكها عن القدرة البارعة في التوفيق بين المتناقضات السياسية والمذهبية داخليا واقليميا ، وفي المحافظة على التوازن في علاقاته مع الجميع ، صونا للاستقرار الداخلي و حماية للسلم الاهلي .


واخيرا يا دولة الرئيس ، بعد فترة التريث التي اخذتها للقرار ، لن يكون عادلا و لا منطقيا ولا طبيعيا ولا قانونيا ان تمضي بهذه الاستقالة ، في ظل ما انتم عليه اليوم من هذا التاييد الواسع والصادق، وفي ظل ما ظهر من ضرورة واهمية التزامكم بتلك التسوية الوطنية التي كانت اساس ترؤوسكم للحكومة ، والتي قد تكون فرصة تثبيتها اليوم سانحة وبقوة ، وحيث ان حزب الله ، و الذي هو الشريك القوي في الحكومة وفي الوطن وفي حماية لبنان ، يبدو انه جاهز لتقديم ما يُطمئِن حرصَكم الصادق وحسنَ نيتكم بموضوع النأي بالنفس ، لحماية لبنان ولاحترام سيادته وللحفاظ على علاقاته الاخوية الصادقة .

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