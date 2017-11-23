محللون لـ «العرب»: تراجع الحريري يؤكد أن إعلان الاستقالة تم خارج إرادته

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أجمع محللون سياسيون على أن تراجع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن الاستقالة يعد خسارة جديدة تضاف إلى سجل الانتكاسات السعودية، بسبب قراراتها غير المدروسة في مواجهة إيران، معتبرين أن التدخل الفرنسي في الأزمة كان له دور كبير في إفشال مخطط المملكة -التي اتهموها بالوقوف وراء الاستقالة- لدفع لبنان إلى حرب أهلية جديدة.



وأعلن الحريري، أمس الأربعاء، بعد عودته إلى بيروت؛ التريث في المضي رسمياً باستقالته بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلانها بشكل مفاجئ في الرياض.



وقال الأكاديمي محجوب الزويري -أستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في جامعة قطر- إن تراجع الحريري يؤكد أن إعلان الاستقالة تم خارج إرادته، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً آخر على أن الاستقالة -التي تحولت من شأن محلي لبناني إلى قضية إقليمية- كانت جزءاً من الخصومة بين طهران والرياض.



وأرجع الزويري إعلان الحريري تريثه عن الاستقالة إلى الدعم الدولي المتمثل في فرنسا؛ التي مارست ضغوطاتها لضمان مغادرة الحريري من الرياض، واستقباله كرئيس للوزراء في قصر الإليزيه، بالإضافة إلى الدعم الواضح والكبير الذي أعلنته القوى السياسية في لبنان للحريري عقب إعلانه الاستقالة، الأمر الذي تحول إلى إجماع وطني على بقائه كرئيس للوزراء.



وأكد أستاذ التاريخ أن التطورات الأخيرة في المشهد اللبناني ستكون لها تبعاتها في شكل التحالفات، سواء داخل لبنان أو خارجها، مما قد يطرح تساؤلات عن شكل العلاقة المستقبلية بين الرياض وبيروت في ظل ما حدث، وشكل العلاقة مع إيران التي انتقدها الحريري في خطاب الاستقالة، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة المستقبلية بين القوى السياسية اللبنانية.



إضافة إلى ذلك -يقول الزويري- ستسلط الأضواء خلال الفترة المقبلة على سلوك الأطراف اللبنانية بشأن القضية السورية بشكل خاص، خاصة وأن إيران وحزب الله يلعبان دوراً سياسياً وعسكرياً لدعم بشار الأسد. وكان من ضمن مطالب الحريري في إعلان الاستقالة، ضرورة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة بلبنان، خاصة في الأزمة السورية.



خسارة سعودية

فيما اعتبر محمد علي عثمان المليكي -الأكاديمي والمحلل السياسي- أن السعودية خسرت معركتها القصيرة في لبنان، حيث كانت أجواء الاستقالة للحريري «غريبة وشكلت صدمة للكثيرين»، مشيراً إلى أنها أثارت تساؤلات حول كيفية إجبار السعودية لرئيس حكومة في دولة آخر على الاستقالة ثم يختفي عن الأنظار.

وقال المليكي إن الخطوات غير المحسوبة التي اتخذتها القيادة السعودية وضعتها في موقف محرج أمام العالم، مضيفاً أن ذلك بدا واضحاً من مواقف الدول الأوروبية وخصوصاً فرنسا، إضافة إلى أن الشارع العربي كان مدركاً أن هناك مؤامرة للتدخل في لبنان بدعوى تحجيم حزب الله.

وأضاف أن استقالة الحريري كانت جزءاً من معركة سعودية مع أذرع إيران في المنطقة، مؤكداً أن رئيس الوزراء اللبناني أدرك الحرج، وفضل العودة إلى بيروت، والنأي ببلاده عن تصفية الحسابات بين السعودية وإيران. وووصف المليكي تراجع الحريري عن الاستقالة بـ «إعلان خسارة السعودية» في إحدى معاركها مع إيران، معللاً ذلك بتسرع السعودية، وعدم دراسة عواقب قراراتها المتهورة.

إجهاض المخطط السعودي

من جانبه، استبعد بلقاسم القطعة -الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية- أن تكون استقالة الحريري جاءت بمحض إرادته، بل بالعكس كانت مدفوعة من السعودية، الأمر الذي يمكن أن يفسر بفرضيتين، الأولى: محاولة الرياض الانسحاب من لبنان كونها غير قادرة على منافسة نفوذ طهران من جهة، وسلاح حزب الله من جهة أخرى. والثانية: محاولة السعودية إعادة تشكيل خريطة النفوذ داخل لبنان بما يتناسب مع مصالحها وتطلعاتها.

وقال القطعة إن تراجع الحريري عن الاستقالة بدعم من فرنسا أجهض مخططاً سعودياً إماراتياً بمشاركة إسرائيلية لتحجيم نفوذ إيران في لبنان، بعد خسارة المملكة لمعاركها في سوريا والعراق واليمن، معتبراً أن الدعم الفرنسي كان فاصلاً، لأن كلمة باريس مسموعة داخل بيروت.

وأشار القطعة إلى أن المناورة الفرنسية باستضافة الحريري في باريس لأيام أفشلت المخطط السعودي الذي كان يسعى لخلق بؤرة توتر في لبنان؛ عبر جعل المكوّن السنّي وحلفائه يصطدم بسلاح حزب الله، مما يجعل أي تدخل مؤسسي مشروع لدعم الحريري. وأوضح أن عودة الحريري إلى بيروت لا تعني نهاية الأزمة، وقرار استقالته غير واضح حتى الآن، مؤكداً أن سيناريوهات خلافته ما زالت مفتوحة أمام أسماء مثل بهاء الحريري المعروف بقربه من السعودية وشركائها.

ورأى أن استقرار لبنان في المستقبل متوقف على 3 أمور رئيسية: سرعة تيار المستقبل في اختيار خلافة الحريري أو إقناعه بالاستمرار، والضغط الدولي الأميركي والفرنسي على السعودية وشركائها للتعقّل والاحتكام لاستقرار وأمن لبنان والشرق الأوسط، إضافة لتعقّل إيران وشريكها حزب الله، وأخيراً عدم التسرع في أي ردة فعل قد تقوّض الوضع في لبنان؛ وتدفعه نحو حرب أهلية جديدة.