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في نيويورك غرس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرزة من لبنان في حرم مقر الأمم المتحدة، بمشاركة السفير اللبناني نواف سلام أمس، وبالتزامن مع إحياء لبنان ذكرى الاستقلال.

وأشاد غوتيريش «بدور لبنان الحيوي في الأمم المتحدة على مختلف الصعد» معتبراً أن الأمم المتحدة «تتشرف بوجود أرزة لبنان في حرمها، وهي باعتبارها رمزاً للقدرة على الصمود، تشكل إضافة رائعة في حديقة الأمم المتحدة».

وأكد غوتيريش أن الأرزة اللبنانية «هي هدية من لبنان وتمثل مؤشراً آخر الى التزام الشعب اللبناني الأمم المتحدة، خصوصاً أن لبنان يؤدي دوراً دينامياً في الأمم المتحدة بمختلف أجنداتها». وأشاد بالسخاء والكرم اللذين أبداهما لبنان في استضافة اللاجئين من سورية والمنطقة، مجدداً الدعوة الى «المجتمع الدولي لدعم لبنان في مواجهة هذه التحديات، من منطلق المسؤولية الدولية».

كما هنأ غوتيريش السفير سلام على فوزه أخيراً بمنصب قاض في محكمة العدل الدولية. وأكد سلام على دعم غوتيريش والأمم المتحدة «سيادة لبنان وسلامة أراضيه خلال العقود الماضية» مقدراً قبول غوتيريش الهدية المتمثلة بأرزة لبنان.