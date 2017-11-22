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رئيس الحكومة يشكر وفاءَ اللبنانيين، ويجدد رفع شعار لبنان أولاً

22
NOVEMBER
2017
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خلف سطور حدث بيت الوسط اليوم، الكثير من الرسائل الى اكثر من جهة. في ملامح سعد رفيق الحريري، فرح العائد الى اهله وجمهوره الوفي بعد محنة. هو الوفاء الذي اختار الحريري ان يكون عنوانا لخطابه امام مئات من مناصرين وصلوا الى باحة بيت الوسط تمسكا به. ومن له عيون لينظر ومن له أذنان ليسمع. هي دعوة وجهها رئيس الحكومة سعد الحريري الى الجميع محاطا بمحبيه وعائلته.



مشهد العائلة من على شرفة بيت الوسط محاطة بالمقربين، لافت بدلالاته السياسية في هذه اللحظة بالذات. الثلاثي نادر الحريري نهاد المشنوق غطاس خوري بدا سعيدا جدا بما آلت اليه الامور. الابتسامات على الوجوه معبرة جدا. العمة بهية الحريري تحيي جمهور ابن شقيقها والى جانبها تقف العائلة التي استمعت الى خطاب سعد الحريري عائدا رئيسا للحكومة.اعضاء كتلة المستقبل النيابية حضروا، لا نواب آخرون من القوات اللبنانية او الكتائب، لا جبهة معارضة ولا اعلام سوى الاعلام الزرقاء والاعلام اللبنانية وعدد قليل من الاعلام السعودية، ولا شعارات سوى تلك المحتفلة بعودة صاحب المنزل وتلك التي تؤكد على استقرار هذه البلاد.عرفانا لوفائهم ومحبتهم، توجه الحريري بعد انتهاء كلمته الى جمهوره في الباحة وفي الشارع الملاصق قبل ان يعود ليودعهم من على الشرفة الى جانب العمة بهية والعائلة وطبعا الثلاثي السعيد بنتائج مسعاه ليعود الحريري رئيسا للحكومة وزعيما شعبيا ايقظت المحنة جمهوره المقبل على انتخابات نيابية قريبة.

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