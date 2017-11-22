مفتي الجمهورية بعد استقباله الحريري: قراره بالتريث من الاستقالة هو خطوة نحو الأمام

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ورحب المفتي دريان بالرئيس الحريري قائلا له: "حللت أهلا ونزلت سهلا في دارك دار الفتوى التي هي لكل اللبنانيين الذين عبروا لك اليوم عن حبهم ووفائهم لك وللنهج الذي تسير عليه في المحافظة على مسيرة النهوض بالدولة ومؤسساتها، ثم عقدت خلوة تم فيها التداول في الأوضاع الراهنة.

وعلق المفتي دريان على تريث الرئيس الحريري بالاستقالة بالقول: "عودنا الرئيس الحريري على اتخاذ مواقف جريئة وشجاعة وحكيمة مبنية على أسس وطنية لإنقاذ لبنان، فقراره بالتريث من الاستقالة هو خطوة نحو الأمام في الحوار بين اللبنانيين لمعالجة الأسباب التي أدت الى الاستقالة بهدف الوصل الى حل يحافظ على امن وسلامة واستقرار لبنان وحسن علاقته مع الأشقاء العرب".