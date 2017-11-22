بالصور: المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاني يستفز اللبنانيين وهذه ردة الفعل

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المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاني يستفز اللبنانيين عبر نشر صورة خاطة لبنان مطاية بالعلم اللبناني وبجانبها صورة خارطة لبنان مطلية بالعلم الايراني وعلم حزب الله وقد علّق على الصور قائلاً :

إلى سكان #لبنان

#يوم_استقلال سعيد

يستمر الهدوء على الحدود مع #إسرائيل لمدة ١١ عامًا بما يعود بالفائدة عليكم. لا تسمحوا لإيران ان تمنع منكم الاحتفال في الأعوام المقبلة. فما معنى الاستقلال؟ صدق من قال "عيد بأي حال عدت يا عيد"

وقد اثار هذا التعليق غضب اللبنانيين وانهالت التعليقات الغاضبة عليه