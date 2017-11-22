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رئيس الجمهورية تمنى، ورئيس الحكومة تجاوبَ، والحكومة قائمة، والاستقلال عيدٌ حلَّ كما في قصر بعبدا وبيت الوسط، كذلك في كل لبنان.



وفي الانتظار، عينٌ على الحِراك الحريري الداخلي، الذي انطلق عصراً من دار الفتوى ثم عين التينة، وعينٌ على المواكبة الإقليمية والدولية للاستقرار اللبناني المتجدِد، على أمل أن يحمل المستقبل القريب تطورات إيجابية حاسمة، تعيد إطلاق عجلة المؤسسات، بما يتيح معاودةَ الانتاج الحكومي من جهة، وتثبيتَ إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018 من جهةٍ أخرى، بعيداً من شبح تمديد جديد.



وفي غضون ذلك، تحول هام على مستوى الأزمة السورية شهدته سوتشي الروسية في الساعات الأخيرة، حيث نجح فلاديمير بوتين ، الذي التقى بشار الأسد مطولاً أمس، في الحصول على موافقة الرئيسين الايراني والتركي على رعايةِ لقاءٍ مفصليٍ بين طرفي النزاع السوري، وسط تشديد على ان التنازلات مطلوبةٌ من الجميع، بمن فيهم النظام السوري.