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الرئيس عون في كتيّب الجيش لمناسبة الاستقلال: الجيوش تنتصر بالعزم والايمان والاقدام

22
NOVEMBER
2017
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وزعت قيادة الجيش خلال العرض العسكري كتيبا تحت عنوان " بلادك البك عطيها" تضمن عرضا لوقائع معركة " فجر الجرود" ونتائجها . وتضمن الكتيب كلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنا نصها :

 

" أعترف، بكل صدق وفرح واعتزاز، بأن هذه المؤسسة العسكرية طالما كانت ولما تزل نقطة ضعفي بمقدار ما هي نقطة قوّتي. نقطة ضعفي لأنها تجعلني منحازاً إليها عاطفياً، ونقطة قوتي لأنها لم تخذلني يوماً، حتى في أصعب المحطات وأشدها قسوة. وفي كل حال وكل حين هي نقطة قوة لبنان الوطن والشعب والأرض، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا.

 

أيها العسكريون،

أنتم حرّاس سيادة الوطن وحريته واستقلاله، تصونون هذه الأمانة بدمائكم، ببطولاتكم، بتضحياتكم، وأيضاً بتلاحمكم مع شعبكم؛ فأنتم لهذا الشعب صمام الأمان ومصدر الإطمئنان، وقد أثبتم بانتصاراتكم الأخيرة في الجرود أن ليس بالسلاح والعتاد وحدهما تنتصر الجيوش، بل أيضاً بالعزم والإيمان والمناقب والإقدام، وهذه قيم لا تنقص جيشاً يحمل شعار« شرف تضحية وفاء »، الذي به انتصر جيشنا وسيبقى ينتصر.

 

فكونوا كما عهدتكم دائماً، وعهدي لكم أن أبقى كما عهدتموني،

 

وكل استقلال وأنتم منتصرون ".

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