بعد كلام الحريري من قصر بعبدا.. هذا ما نشرته قناة "العربية"!

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بعدما اعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من القصر الجمهوري في بعبدا، التجاوب مع تمني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التريث في تقديم استقالته و"التشاور في اسبابها وخلفياتها السياسية"، آملاً في ان يشكّل ذلك "مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدّد التمسّك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الاشقاء العرب.".. كتبت قناة "العربية" على صفحتها الرسمية عبر تويتر: "سعد الحريري يتراجع عن استقالته من رئاسة الحكومة" كما يُذكر وانّ قناة العربية هي التي أطلّ الرئيس الحريري من خلالها وقدّم استقالته منذ اكثر من اسبوعين.