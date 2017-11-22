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رئيس الجمهورية والرئيسان بري والحريري تقبلوا التهاني بعيد الاستقلال الرابع والسبعين

22
NOVEMBER
2017
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تقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تهاني المهنئين بعيد الاستقلال الرابع والسبعين في قاعة 25 ايار في القصر الجمهوري، يحيط به رئيسا مجلس النواب الرئيس نبيه بري، ومجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري. وقد توالت وفود المهنئين من رسميين وسياسيين وروحيين وامنيين واعلاميين ونقابيين وهيئات كشفية واجتماعية واهلية، غصت بهم القاعة التي ازدانت بالزهر من لون العلم اللبناني وبلوحات عليها صور العلم اللبناني.

 

وقد ميز الاستقبال الرسمي هذا العام، توسط مجسم لنصب الشهداء المرفوع في ساحة الشهداء، البهو الداخلي  للقصر والى جانبه العلم اللبناني. وقد اشرف على تنفيذه مكتب النشاطات في القصر الجمهوري، وصنع من الفلين وفق المقاسات نفسها للنصب في ساحة الشهداء.


المهنئون

وحضر مهنئا الرئيس امين الجميل، الرئيس العماد ميشال سليمان، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، وعدد من رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، الوزراء الحاليون، السفراء العرب والاجانب المعتمدون في لبنان، مدراء المنظمات الاقليمية والدولية، وقائد اركان قوات حفظ السلام الدولية والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري، نواب حاليون، اضافة الى كبار رجال الدين من المطارنة ومفتيي المناطق ورؤساء الرهبانيات والمدبرين العامين.

 

كما حضر مهنئا، رئيس واعضاء المجلس الدستوري، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة، رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي، رئيس واعضاء ديوان المحاسبة، قائد الجيش مع وفد من القيادة، حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم، رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رئيس واعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الوزراء السابقون، النواب السابقون، نقيبا المحامين في بيروت والشمال، نقيبا الصحافة والمحررين، رئيسة واعضاء مجلس الخدمة المدنية، رئيس واعضاء هيئة التفتيش المركزي، رئيس واعضاء الهيئة العليا للتأديب.

 

وحضر للتهنئة مدير عام رئاسة الجمهورية، امين عام مجلس النواب، امين عام مجلس الوزراء، امين عام وزارة الخارجية والمغتربين، مدير عام قوى الامن الداخلي مع وفد من كبار الضباط، مدير عام الامن العام مع وفد من كبار الضباط، مدير عام امن الدولة مع وفد من كبار الضباط، مدير عام الجمارك على رأس وفد من الضابطة الجمركية، الملحقون العسكريون العرب والاجانب المعتمدون في لبنان، اركان قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، الضباط المتقاعدون من مختلف القوى المسلحة من رتبتي عماد ولواء، رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك، رئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار، موظفو الفئة الأولى (المحافظون، المدراء العامون، السفراء اللبنانيون، رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة)، رئيس واعضاء مجلس بلدية بيروت،  رؤساء الجامعات اللبنانية والعربية والاجنبية، مدير عام الدفاع المدني مع وفد من المديرية العامة، قائد فوج الإطفاء مع وفد، رئيس وأعضاء جمعية الصليب الأحمر اللبناني، نقباء: الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، المهندسين، المقاولين وسائر رؤساء مجالس نقابات المهن الحرة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، عميد واعضاء السلك القنصلي الفخري، رئيس غرفة التجارة الدولية، رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق اللبنانية، رؤساء: جمعية التجار، جمعية المصارف وجمعية الصناعيين، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة، رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رئيس الاتحاد العمالي العام، رؤساء اتحادات البلديات، رؤساء الاحزاب، رئيس بلدية بعبدا، رئيسة واعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورؤساء الجمعيات والاتحادات النسائية، رئيس واعضاء اتحاد كشاف لبنان، رئيس وأعضاء اللجنة الاولمبية اللبنانية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

 

كذلك هنأ كبار موظفي القصر الجمهوري وقائد لواء الحرس الجمهوري وضباط اللواء وموظفو  مكتب الاعلام والمراسم والاعلاميون المعتمدون في قصر بعبدا.

وكان لواء الحرس الجمهوري اتخذ اجراءات لتنظيم وصول ومغادرة المشاركين في الاستقبال.


برقيات تهنئة

من جهة اخرى، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة وابرزها من امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى للرئيس عون الصحة والسعادة وللشعب اللبناني المزيد من التقدم والازدهار.


الرئيس الايطالي

        كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الذي تمنى للبنان الاستمرار في مسيرته التي تحترم وتحافظ على التعددية والعيش المشترك في منطقة  تهزها الاضطرابات والتوترات.

واعرب عن تطلعة  للقاء رئيس الجمهورية خلال زيارته الى العاصمة الايطالية.


رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن

        وتلقى الرئيس عون برقية من رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن صالح علي الصماد الذي اكد دعم الجمهورية اليمنية لوحدة لبنان واستقراره ورفضه المطلق لاي تدخل خارجي في شؤونه.

        كما تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من نائب امير دولة قطر.

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