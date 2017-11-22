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في أوّل حديث له مع جمهوره.. ماذا قال الرئيس الحريري؟!

22
NOVEMBER
2017
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أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة له من بيت الوسط، أنّ "هذه لحظة لا يمكن أن أنساها وأنا أفديكم بالروح وبالدم"، مشيراً إلى أنّ "لحظة اللقاء مع الأحباب والرفاق الحقيقيين، معكم أنتم من تعلّمون العالم الوفاء، هذه لحظة الصدق من تعلّمون الناس الصدق، هذه لحظة للتاريخ والجغرافيا ولمن له عيون "ليشوف، يشوف" ومن له أذنين ليسمع فاليسمع"، مركّزاً على أنّ "لحظة القلب قلب سعد رفيق الحريري الّذي يقف بينكم واحد منكم ولكم حتّى اختصر كلّ شيء بكلمة واحدة "شكراً شكراً شكراً"".

 

وتوّجه الحريري بالشكر إلى "كلّ من فهم أهميّة الحفاظ على أمن وأمان بلدنا. أنتم أتيتم من كلّ لبنان لتهنئتي بالسلامة، وأنا أقول الحمدلله على سلامة لبنان واللبنانيين"، مشدّداً على "أنّني باق معكم وسأكمّل معكم، ونحن سنكمل سويّاً"، مؤكّداً "أنّنا سنكون خطّ الدفاع الأوّل عن لبنان واستقراره وعروبته، سترونني في كلّ مناطق لبنان عندكم، كي ندافع سويّاً عن بلدنا وحرية بلدنا وعروبته واستقراره".

 

ولفت إلى أنّ "في عيد الإستقلال، نقول إنّه لا يوجد أغلى من بلدنا وسيبقى شعارنا لبنان أوّلاً، لبنان أوّلاً، لبنان أوّلاً".

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