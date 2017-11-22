جمعية عمومية لهيئة المهندسين في التيار الوطني الحر

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بناء لدعوة هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر، يوم الإثنين ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧، انعقدت الجمعية العمومية لهيئة المهندسين بحضور رئيس الهيئة وأعضائها، منسق مكتب المهن الحرة في التيار ومنسق النقابات. وذلك في مركز الأمانة العامة للتيار الوطني الحرّ في سنتر ميرنا الشالوحي.

تخلل الجلسة:

١- كلمة لمسؤول قطاع المهن الدكتور مارون غبش وذلك في اطار اطلاق قطار العمل للانتخابات القادمة في نقابة المهندسين.

٢- كلمة لمنسق هيئة المهندسين المهندس ميشال الحداد عرض خلالها البرنامج العام للهيئة، وشرح عمل اللجان المنشأة ضمن الهيئة، كما فند إنجازات الهيئة حتى تاريخه، ونشاطات الهيئة المرتقبة.

٣- كلمة لمستشار فخامة رئيس الجمهورية المهندس أنطون سعيد عرض خلالها المشاريع التي يتابعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويتم تنفيذها حاليا والتي هي قيد الدرس.

إختتمت أعمال الجلسة بأسئلة الحضور ومناقشتها.