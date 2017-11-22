بعد تقديم الإستقالة.. هذا ما قاله الحريري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا

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لفت رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة له من قصر بعبدا، إلى أنّها "كانت مناسبة لشكر رئيس الجمهورية ميشال عون على حرصه وإلتزام الدستور ورفضه الخروج عنه"، مشيراً إلى "أنّني أتوجّه من هنا بتحية تقدير وامتنان إلى جميع اللبنانيين الّذين غمروني بصدق عاطفتهم"، مؤكّداً "الإلتزام التام للتعاون مع الرئيس عون لحماية لبنان من الحروق المحيطة في المنطقة، وأخصّ بالشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الّذي أظهر حكمةً وتمسّكاً بالدستور وعاطفة أخوية صادقة تجاهي شخصيّاً".



وكشف الحريري، "أنّني عرضت اليوم استقالتي على الرئيس عون وقد تمنّى عليّ التريّث في تقديمها والإحتفاظ بها للمزيد من التشاور في أسبابها وخلفيّاتها السياسية، وأبديت تجاوباً مع هذا التمنّي"، معرباً عن أمله في أن "يشكّل ذلك مدخلاً جديّاً لحوار مسؤول لمعالجة المسائل الخلافية وعلاقاتها مع لبنان".