أمطار وضباب بانتظاركم.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟!

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توقَّعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجبلية وضباب على المرتفعات مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار التدريجي اعتباراً من اليوم مما ينعكس تحسناً على حال الطقس في الحوض الشرقي للمتوسط .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة. الخميس: غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجبلية وضباب على المرتفعات مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة. الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 بالمئة.

- حال البحر: متوسط ارتقاع الموج . حرارة سطح الماء:23 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة غروب الشمس:16,31.