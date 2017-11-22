كواليس ليل الخارجية ...يوم 20 تشرين!

خاص- جويل بو يونس

لو تسنى لك ان تقصد وزارة الخارجية والمغتربين نهار الاثنين 20 تشرين الثاني الذي حدد منتصف ليله بموجب قانون الانتخاب الجديد كمهلة اقصى لتسجيل المغتربين اللبنانيين تمهيدا لمشاركتهم في الانتخابات المتوقعة في 2018، لخيل لك من الخارج انها قلم اقتراع يغص بالمقترعين في انتخابات حاسمة! ها هي الساعة الثامنة، موعد نشرات الاخبار المتلفزة، وسائل البث المباشر تغلق مداخل الوزارة: كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة موجودة لتغطية الحدث!

ما ان تتقدم باتجاه داخل اروقة الوزارة حتى تجدها غرفة عمليات قائدها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ، الذي جند كل فريق عمله منذ ساعات الصباح الاولى وحتى ما بعد الثانية فجرا ، لمتابعة اخر وقائع وارقام تسجيل المغتربين بادق تفاصيلها، لحظة بلحظة، قارة بقارة، رقما برقما.

كخلية نحل كانت وزارة الخارجية تعمل، واصلة صباحها، بنهارها فليلها ، اما المتتبع لحركة وزير الخارجية في ذاك النهار، لوجده منهمكا باتصالات يجريها شخصيا بالبعثات الدبلوماسيىة سائلا مستفسرا ، وباللغات كافة!

في كل اتصال كان يجريه باسيل ، كان يناشد الجميع الحث على التسجيل، ولو في الساعات الاخيرة، تراه يحمل بيد هاتفه، وباليد الاخرى يكتب يدقق بالارقام يسجل ، يسأل فريق عمله :"شو وين صرنا"؟ تخطينا ال 90 الف؟ وعينه على الشاشة الكبيرة المسمرة داخل الوزارة والتي كانت تعطي الارقام لحظة بلحظة.

انتهت مهلة التسجيل منتصف ليل 20 تشرين الثاني، فاتت النتيجة مفاجئة ومخالفة لتوقعات كثيرين، فاجأ الانتشار اللبناني المسؤولين السياسيين ، فكان التسجيل بعشرات الالاف ليرسو رقم اللبنانيين المغتربين الذين تسجلوا للاقتراع بالانتخابات المقبلة على 92810 ، وكأن الانتشار اللبناني يتوجه لبعض السياسيين بالقول :" على عكس ما توقعتم، اثبتنا اننا نريد ان نمارس حقنا بالانتخاب، على عكس ما قلتم ، اثبتنا ان حقنا الذي اعطيتمونا اياه ، ولو بعكس ما كانت ارادة البعض تشتهي، نتمسك به لاننا نريد ايصال صوتنا ونريد المشاركة بالقرار السياسي"!

الاكيد ان الرقم مهم ولافت لكن الاكيد ايضاً انه لو استجاب الفرقاء السياسيون لنداء وزير الخارجية داخل اللجنة الوزارية بتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى بعد 20 تشرين الثاني، لكان الرقم تضاعف ، علما هنا وبحسب معلومات "المدى" ان اعضاء اللجنة الوزارية كانوا يتوجهون لباسيل بالقول :" بكرا بتشوف ما رح يتسجل اكثر من 5000 فيأتيهم الجواب من باسيل :"بكرا بتشوفوا انو رح يتخطى ال 50000 ".

وتفيد مصادر مطلعة هنا ، ان وزير الخارجية طلب قبل تاريخ 20 تشرين ، باطار المناقشات التي كانت تجري داخل اللجنة الوزارية المكلفة البحث بقانون الانتخاب، ان تمدد المهلة حتى كانون ، فاتى الجواب وقتها بالايجابية وعندها قال وزير الداخلية نهاد المشنوق انه كوزارة داخلية مستعد لتمديد المهلة حتى شباط اذا اردتم"، ولكن هناك فريق عاد وتراجع فجأة ليبلغ بعدها وزير المال علي حسن خليل المعنيين انهم ضد تمديد المهلة!

باسيل "مش ممنون"؟!!

هذا قبل تاريخ 20 تشرين ، اما قبيل ساعة من اقفال باب التسجيل منتصف ليل 20 تشرين ، فكنا نتابع كمراسلين من وزارة الخارجية اخر المعطيات ، دخلنا مكتب الوزير وكان احد المسؤولين من فريق عمله موجودا فقلنا :" والله الرقم كبير، كتير منيح كأول مرة " الا ان رد باسيل كان مفاجئا اذ قال :" انا زعلت"، تفاجأنا بما قاله ليكمل :" ايه والله زعلت لانو لو المهلة كانت اطول كان الرقم صار اكتر بكتير وكنا قادرين

نوصل لل 200 الف" ، علما هنا ان رقم ال 92810 الذي سجل عبر التصويت الالكتروني كان خلال مهلة لم تتعد الشهر والنصف"، وبالتالي لو قبلوا بتمديد المهلة لشهر او شهرين لكانت الاعداد "شاطت باتجاه ال 200 الف فعلا!

وفي هذا الاطار ، تؤكد مستشارة الوزير باسيل، المسؤولة عن ملف الانتشار، باسكال دحروج ، التي تابعت المسالة منذ بداياتها، ان الرقم الكبير الذي تحقق فاجأ كثر ولكن طموح وزارة الخارجية اكبر من ذلك، مشيرة الى انه لو قبل طلب تمديد المهلة لتضاعف الرقم"، مؤكدة ان الاقبال كان من مختلف القارات ، حتى اننا "تفاجأنا بان هناك بلدانا اظهر فيها اللبنانيون رغبة كبيرة بايصال صوتهم الى بلدهم الام" .

ورات دحروج ان ما انجز حتى الان اكد اهمية هذه الخطوة، وبرهن ان الانتشار يريد ايصال صوته الى لبنان ، كما انه شعر ان هناك جدية بالتعاطي وتسهيلا كبيرا للتسجيل.

وشددت دحروج على ان وزير الخارجية سيفعل كل ما بوسعه لطلب تمديد المهلة عبر تعديل القانون، كاشفة ان الساعات الاخيرة التي سبقت اقفال باب الترشيح منتصف ليل 20 تشرين الثاني شهدت على اقبال كثيف على التسجيل كما ان هذا الاقبال استمر حتى بعد اقفال باب التسجيل اذ بقيت الامكانية متاحة للمنتشرين للتسجيل وحفظ معلوماتهم في قاعدة بيانات الوزارة ليتسنى لهم في حال تعديل القانون وتمديد مهلة التسجيل، التصويت في الإنتخابات المقبلة بعد دراسة طلباتهم والموافقة عليها، مشددة في الوقت نفسه ، على ان اتاحة المجال أمام المنتشرين لتسجيل أسمائهم بعد إنقضاء مهلة 20 تشرين الثاني لا يعني أبدا إدراجها على اللوائح الإنتخابية حاليا، كما لا يخولهم هذا التسجيل التصويت بالخارج، إلا إذا مددت هذه المهلة بتعديل القانون وقبلت طلباتهم. في هذه الحال، سيتم إبلاغهم عبر بريدهم الإلكتروني بإدراج أسمائهم في اللوائح الإنتخابية في الخارج.

التيار يريد التمديد

من جهته، وفيما كان وزير الخارجية قد توجه بشكر لجميع المنتشرين اللبنانيين الذين تسجلوا مؤكدا السعي للعمل على تمديد المهلة عبر تعديل القانون، ولو ان سياسيين كثر لا يريدون ذلك، اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح الان عون في اتصال مع "المدى"، ان الرقم الكبير الذي سجله المنتشرون اللبنانيون مشجع وهو يؤكد رغبة هؤلاء بالمشاركة بالقرار السياسي ، مؤكدا ان التيار سيسعى بالمرحلة المقبلة لتمديد مهلة التسجيل.

وردا على سؤال حول كيفية تعديل القانون في حال باتت الحكومة حكومة تصريف اعمال، اوضح عون ان الامور متروكة لوقتها ، وقال :"انشالله الازمة السياسية بتخلص عسلامة ولا تؤثر على عمل المؤسسات فتسمح بعقد جلسة تشريعية تمدد المهلة واضاف:" اللهم الا اذا اضطرينا نعمل جلسة تقرب موعد الانتخابات "، غامزا من قناة امكان اجراء الانتخابات قبل موعدها في ايار 2018.

واوضح عون ان تعديل القانون يتطلب جلسة تشريعية، تكون مرتبطة بوقتها وظرفها مؤكدا بالوقت نفسه ان تعديل القانون ممكن

ماذا يقول الدستور؟

ولكن ماذا يقول الخبراء الدستوريون ؟

الخبير عادل يمين يوضح في اتصال مع "المدى" ان ليس هناك من نص يمنع اصلا التشريع بظل حكومة مستقيلة، مشيرا الى ان السلطة التشريعية مناطة بحسب المادة 16 من الدستور بمجلس النوب، وبالتالي فالحكومة ليست شريكة مباشرة بالعملية التشريعية.

ويذكر يمين بما حصل عام 2013 يوم كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة، فيوضح انه في حال باتت الحكومة حكومة تصريف اعمال كان هناك راي لهيئة الاستشارات والتشريع يقول ان مجلس النواب في عام 2013 تمكن من ان يشرع بظل حكومة مستقيلة،لان الامر كان يتعلق بالانتخابات التي تؤمن استمرارية المرفق العام ، لذلك اجاز بوقتها التشريع بظل حكومة ميقاتي المستقيلة ، يوم كان الامر يتطلب تعديل مهل معينة، ، واعتبر حينها ان التشريع جائز بظل حكومة مستقيلة".

وتابع يمين: اما اليوم فاذا كان الامر يتعلق بتكوين سلطة واتاحة الحق للمنتشرين اللبنانيين بالادلاء بصوتهم بالعملية الانتخابية فانا اقدر انه يجوز التشريع ولو بظل حكومة تصريف اعمال.

على اي حال، وبانتظار كيف ستتبلور الصورة السياسية في الايام المقبلة، فالاكيد ان ما تمكنت وزارة الخارجية والمغتربين من تحقيقه هو بحد ذاته انجاز كبير راهن كثيرون على فشله، فكانت النتيجة انهم فشلوا هم برهاناتهم الخاسرة

المصدر:almada