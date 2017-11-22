روحاني يهنئ ميشال عون بمناسبة عيد استقلال لبنان

A + A -

هنأ الرئيس الايراني "حسن روحاني" نظيره اللبناني "ميشال عون" بعيد استقلال لبنان، عبر رسالة بعثها اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني روحاني هنأ نظيره اللبناني "ميشال عون" بمناسبة عيد استقلال لبنان معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت تطوراً وتقدماً كبيراً في مختلف المجالات، مثنياً على مواقف الرئيس اللبناني في تعزيز الوحدة الوطنية في بلاده وإدارة الأزمات التي تحاك من بعض الدول ضد لبنان، واصفاً هذه المواقف بالمطمئنة والواعدة بفصل جديد من التضامن والوحدة والانسجام بين مختلف التيارات السياسية وكافة الطوائف في لبنان.

كما أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تمنياته لنظيره اللبناني بالصحة والتوفيق ولشعب لبنان بالازدهار والعز

المصدر: وكالة مهر للأنباء