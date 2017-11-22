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برقية ترامب للرئيس عون كانت لافتة... فماذا جاء فيها؟

22
NOVEMBER
2017
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يمكن القول ان الجو الدولي الأميركي والاوروبي والعربي حريص جدا على حصول التسوية في لبنان من جديد، وعدم حصول ازمة على الساحة اللبنانية، وبمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشرات البرقيات من رؤساء دول العالم، لكن البارز في البرقيات كانت برقية رئيس الولايات المتحدة ترامب، الذي قال للرئيس ميشال عون ان الولايات المتحدة تعتبر لبنان شريكا لها، وانها تريد الحفاظ على الاستقرار فيه وعلى قيام المؤسسات وهي مستعدة لمساعدة لبنان في كل المجالات.

وحملت برقية الرئيس الأميركي ترامب إشارات واضحة الى شراكة الولايات المتحدة مع لبنان واعتبار لبنان شريكاً لها وانها لن تتخلى عنه لان العبارات الواردة في البرقية تعبّر عن معاني كثيرة.

واذا كانت الخطوط مفتوحة بين باريس ومصر والرياض وايران وإسرائيل فان الخطوط مفتوحة بين القاهرة والرياض، وبين بيروت ومصر وبين بيروت وفرنسا، وامين عام الجامعة العربية السيد احمد أبو الغيط موجود في بيروت لمتابعة الأمور والسعي الى حصول التسوية.

المصدر: الديار

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