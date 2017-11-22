احتفال ضيّق للمستقبل اليوم والقوات غير مدعوّة

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قرّر تيار المستقبل أمس تقليص حجم المهرجان الذي كان يخطّط لتنظيمه اليوم في بيروت احتفالاً بعودة الرئيس سعد الحريري بعد الاحتفال الرسمي بعيد الاستقال، مكتفياً بحصر الدعوات بمنسّقي التيار ومسؤوليه في المناطق وعدد من المناصرين، بدل الحشد الجماهيري الذي كان يخطّط له. وفضّل المستقبليون عدم توسيع المشاركة في الاحتفال، على قاعدة أن الحريري يسافر دائماً، ولم يغب هذه المرّة لمدّة طويلة، وأن الاحتفال سيؤكّد المؤكّد أمام جمهور المستقبل بأن الحريري كان محتجزاً في السعودية، ولم يكن «بين أهله وناسه». لكن مصادر في التيار تتوقع أن يشارك كثيرون في الاحتفال من دون دعوة.



وبدا لافتاً اقتصار الدعوات على تيار المستقبل، بعد أن أبدى حزب القوات اللبنانية وآخرون رغبتهم في المشاركة. وأكّدت مصادر قواتيّة لـ«الأخبار» أنه لم توجّه دعوات إلى القوات للمشاركة في الاحتفال، مشيرةً إلى أنه «سيكون هناك لقاء في بيت الوسط في اليومين المقبلين بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع».