living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من قاد قمّته فاستحق مجده

22
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

 

جورج ابو معشر-

قالوا: ان لبنان يتعرّض لعاصفة برق ورعد ورياح عاتية في الذكرى 74 لاستقلاله.
قلنا: وتبقى فوهة البركان ارحم من فوهة الرتابة الخليجية.
* * *
قالوا: ان قداسة الباب يصلّي طالباً من الله حماية لبنان.
قلنا: من اصدقائه قبل اعدائه.
* * *
قالوا: ان احد الوزراء ابلغ احد المدّعين المختصين: انه فوق القضاء.
قلنا: لان من «وزّره» القدر لا القضاء.
* * *
قالوا: ان النكتة لم تعد تُضحك اللبنانيين.
قلنا: لان الضحك دون سبب، من قلة الادب
* * *
قالوا: ان الشراكة الوطنية لا تستقيم الا متى امتلكت وحدها قرارها الحر والا تحولت الى كيان مسلوب السيادة.
قلنا: مغارة الثرثرة تسكر الشفاه
* * *
قالوا: ان الرئيس السيسي اجتمع وحده بالرئيس سعد الحريري
قلنا: ولا من صورة لقديس او قديسة
* * *
قالوا: ما كان يقوله «نتنياهو» بالعبرية صار يقوله حكام السعودية بالعربي
قلنا: الرغبة القوية تتفوق عليك فترفعك...او تتفوق عليك فتسحقك
* * *
قالوا: ان قائد الجيش سلم فخامة الرئيس عون بزة القتال الجديدة
قلنا: من رأس قمته يستحق مجده.
* * *
قالوا: ان الرئيس «بوتين» يعتزم مناقشة نهاية الازمة السورية مع ولي العهد السعودي.
قلنا: ذو العقل يشتكي كي تتراجع السلبيات و«اخو» الجهالة في العمالة يغرق.
* * *
قالوا: لماذا تفتح الابواب اليمنية بوجه السعودية وتغلق بوجه ايران؟
قلنا: لان «زويك» لا يحب علياً
* * *
قالوا: ان «ابو الغيط» وضع الرئيس عون في الاجواء العربية
قلنا: وغادر ابو الغيط... غيظاً!!
* * *
قالوا: ان الرئيس نبيه بري اعتمد طريقة = الصم والبكم = في هذه الايام.
قلنا: لان لغة الضاض اسلم واوضح.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout