من قاد قمّته فاستحق مجده

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جورج ابو معشر-

قالوا: ان لبنان يتعرّض لعاصفة برق ورعد ورياح عاتية في الذكرى 74 لاستقلاله.

قلنا: وتبقى فوهة البركان ارحم من فوهة الرتابة الخليجية.

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قالوا: ان قداسة الباب يصلّي طالباً من الله حماية لبنان.

قلنا: من اصدقائه قبل اعدائه.

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قالوا: ان احد الوزراء ابلغ احد المدّعين المختصين: انه فوق القضاء.

قلنا: لان من «وزّره» القدر لا القضاء.

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قالوا: ان النكتة لم تعد تُضحك اللبنانيين.

قلنا: لان الضحك دون سبب، من قلة الادب

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قالوا: ان الشراكة الوطنية لا تستقيم الا متى امتلكت وحدها قرارها الحر والا تحولت الى كيان مسلوب السيادة.

قلنا: مغارة الثرثرة تسكر الشفاه

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قالوا: ان الرئيس السيسي اجتمع وحده بالرئيس سعد الحريري

قلنا: ولا من صورة لقديس او قديسة

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قالوا: ما كان يقوله «نتنياهو» بالعبرية صار يقوله حكام السعودية بالعربي

قلنا: الرغبة القوية تتفوق عليك فترفعك...او تتفوق عليك فتسحقك

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قالوا: ان قائد الجيش سلم فخامة الرئيس عون بزة القتال الجديدة

قلنا: من رأس قمته يستحق مجده.

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قالوا: ان الرئيس «بوتين» يعتزم مناقشة نهاية الازمة السورية مع ولي العهد السعودي.

قلنا: ذو العقل يشتكي كي تتراجع السلبيات و«اخو» الجهالة في العمالة يغرق.

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قالوا: لماذا تفتح الابواب اليمنية بوجه السعودية وتغلق بوجه ايران؟

قلنا: لان «زويك» لا يحب علياً

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قالوا: ان «ابو الغيط» وضع الرئيس عون في الاجواء العربية

قلنا: وغادر ابو الغيط... غيظاً!!

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قالوا: ان الرئيس نبيه بري اعتمد طريقة = الصم والبكم = في هذه الايام.

قلنا: لان لغة الضاض اسلم واوضح.