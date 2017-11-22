من قاد قمّته فاستحق مجده

جورج ابو معشر-
قالوا: ان لبنان يتعرّض لعاصفة برق ورعد ورياح عاتية في الذكرى 74 لاستقلاله.
قلنا: وتبقى فوهة البركان ارحم من فوهة الرتابة الخليجية.
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قالوا: ان قداسة الباب يصلّي طالباً من الله حماية لبنان.
قلنا: من اصدقائه قبل اعدائه.
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قالوا: ان احد الوزراء ابلغ احد المدّعين المختصين: انه فوق القضاء.
قلنا: لان من «وزّره» القدر لا القضاء.
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قالوا: ان النكتة لم تعد تُضحك اللبنانيين.
قلنا: لان الضحك دون سبب، من قلة الادب
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قالوا: ان الشراكة الوطنية لا تستقيم الا متى امتلكت وحدها قرارها الحر والا تحولت الى كيان مسلوب السيادة.
قلنا: مغارة الثرثرة تسكر الشفاه
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قالوا: ان الرئيس السيسي اجتمع وحده بالرئيس سعد الحريري
قلنا: ولا من صورة لقديس او قديسة
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قالوا: ما كان يقوله «نتنياهو» بالعبرية صار يقوله حكام السعودية بالعربي
قلنا: الرغبة القوية تتفوق عليك فترفعك...او تتفوق عليك فتسحقك
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قالوا: ان قائد الجيش سلم فخامة الرئيس عون بزة القتال الجديدة
قلنا: من رأس قمته يستحق مجده.
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قالوا: ان الرئيس «بوتين» يعتزم مناقشة نهاية الازمة السورية مع ولي العهد السعودي.
قلنا: ذو العقل يشتكي كي تتراجع السلبيات و«اخو» الجهالة في العمالة يغرق.
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قالوا: لماذا تفتح الابواب اليمنية بوجه السعودية وتغلق بوجه ايران؟
قلنا: لان «زويك» لا يحب علياً
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قالوا: ان «ابو الغيط» وضع الرئيس عون في الاجواء العربية
قلنا: وغادر ابو الغيط... غيظاً!!
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قالوا: ان الرئيس نبيه بري اعتمد طريقة = الصم والبكم = في هذه الايام.
قلنا: لان لغة الضاض اسلم واوضح.