أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 22-11-2017

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الجمهورية



قالت أوساط إقتصادية إن لبنانيّين موجودين في دولة شقيقة بدأوا يشعرون بأن طريقة التعاطي معهم غير مُسهّلة لتسيير أمورهم اليومية.

أكد قياديون في تيار بارز أن تحضيراتهم بلغت الذروة من أجل إنجاح حدث يُخطّطون له.

البناء

خفايا



رأت أوساط سياسية أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري واقع بين شاقوفي الموالين له في تيّار «المستقبل»، وهؤلاء تعتبرهم السعودية خصوماً لها، وبين المعارضين له وهم الذين تريد السعودية تقويتهم داخل التيّار وإقصاء معارضيها. ولفتت الأوساط إلى احتمال تجنّب الحريري اتخاذ قرار بشأن الفريقين في تيّاره وترك الأمور للانتخابات النيابية وما ستقرّره صناديق الاقتراع بالنسبة للطرفين.

كواليس



قالت مصادر سورية معارضة مشاركة في أعمال مؤتمر «الرياض 2» إنّ الممثل الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجود في أروقة المؤتمر مع فريق عمل يتشارك مع المسؤولين السعوديين المعنيّين بمتابعة وضع المعارضة وتشكيلاتها ووفد أمني مصري رفيع، وأنّ النصوص النهائية للسقوف السياسية والأسماء النهائية لترتيبات الوفد المفاوض ستحظى بموافقة الثلاثي الروسي المصري السعودي قبل أن تبصر النور…



اللواء

غمز

حملت مذكرة الإقفال بعيد الاستقلال عبارة ملفتة «رئيس مجلس الوزراء يعلن عن إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات...».

همس

حرص دبلوماسي عربي زار بيروت مؤخراً على إظهار مقاربة مختلفة عمّا دار داخل الغرف المغلقة، مبدياً حرصاً على «سرية حركته الدبلوماسية».

المستقبل

يقال



إنّ فكرة تبكير موعد الانتخابات النيابية العتيدة عادت إلى التداول في عدد من الكتل النيابية ربطاً بأكثر من سيناريو حكومي مطروح عقب استقالة الرئيس سعد الحريري.