بالصور- الحريري في بيروت... وضريح والده المقصد الأول

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على وقع الاحتفالات الشعبية التي عمّت بيروت والمناطق، وصل رئيس الحكومة الحريري قبيل منتصف الليلة الماضية إلى مطار بيروت الدولي لينطلق على الفور وسط إجراءات أمنية مشددة باتجاه ضريح الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة وأرواح رفاقه الشهداء بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، مكتفياً بالقول رداً على أسئلة الصحافيين: «شكراً للبنانيين».



وصباح اليوم يشارك الحريري إلى جانب رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري في حفل الاستقلال الذي سيقام في وسط العاصمة على أن ينتقل الرؤساء الثلاثة بعد انتهاء العرض العسكري إلى قصر بعبدا لتقبل التهاني بالمناسبة. في حين سيكون «بيت الوسط» ظهراً محجّة لجمهور «المستقبل» ومحبي الرئيس الحريري المتلهفين للقائه وتجديد الولاء والوفاء لنهجه الوطني وخطه السياسي.