A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

حسنا فعل قائد الجيش، بأن اختار أن يبدل بزات أبطاله في يوم الاستقلال ... وأن يسلم البزة الجديدة إلى سيد العهد عشية العيد والعرض هذا ليفهم من يجب أن يفهم، أن ثمة رجالا لا يبدلون مبادئهم... ولا يغيرون ثوابتهم... ولا يحيدون عن أهدافهم ولا يتخلون عن قيمهم... إنهم هم، هم، في أي بزة أو شدة... في قصر أو في قعر... يرتدون حريتهم مع جلدهم... ويحملون كرامتهم في لون العينين...

وحسنا فعل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بأن عاد إلى أهله وبيته في عيد الاستقلال... ليفهم من يجب أن يفهم أيضا، أن العيد، هو يوم نكون معا كلبنانيين... وأن الاستقلال، هو أن تكون قادرا على الانعتاق من أي ربط أو رابط أو ارتباط... مهما كان قريبا أو بعيدا...

وحسنا فعل اللبنانيون... حين رتبوا استقلالاتهم مع الزمن... الأول سنة 1943، استقلال عن الانتداب... والثاني سنة 2005 استقلال عن الوصاية... والثالث الراهن، وقد يكون الثابت... استقلال عن أي هيمنة أو إهانة أو مهانة أو هوان... من أي جهة أتت... من شرق أو غرب... من صديق أو شقيق... من عدو أو حليف... من بعيد أو قريب... هي بشائر الاستقلال الثالث... والثابت... لنستحق العيد والوطن.



==============================

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

الرئيس سعد الحريري من القاهرة بعد باريس الى بيروت وبعودته تنطلق ورشة سياسية كبيرة ودقيقة للغاية لتقرير المدى الذي سيبلغه الوضع الحكومي في ضوء التطورات التي حصلت في الرياض.

هذه التطورات يعرضها الرئيس الحريري في القاهرة في هذه الاثناء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي المهتم بالوضع اللبناني والذي ينسق فيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويتزامن إنطلاق الورشة السياسية الحكومية غدا مع الاحتفال بذكرى الاستقلال التي سُجلت في معايداتها برقيتان من العاهل السعودي وولي عهده الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقت كشف عن رسالة تلقاها وزير الخارجية جبران باسيل من نظيره الايراني محمد جواد ظريف الذي تمنى للبنان الاستقرار الامني والحكومة الموحدة.

ومن المقرر ان يشارك الرئيس الحريري رئيسي(2) الجمهورية والبرلمان في حضور العرض العسكري لمناسبة ذكرى الاستقلال صباح غد والذي يليه حفل استقبال للمهنئين في القصر الجمهوري.

دوليا برز لقاء مفاجئ في منتجع سوتشي استمر اربع ساعات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الاسد هو الاول من نوعه منذ عامين، بعد زيارة قام بها الرئيس الاسد لروسيا شكلت منصة اطلاق التدخل العسكري الروسي في سوريا، بحثا خلاله "المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية"، وفق الكرملين الذي اعلن أن بوتين أكد خلال الاجتماع "أنه بات من المهم الآن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا"، مشيرا الى ان بوتين سيجري اتصالات في الساعات المقبلة مع نظيره الاميركي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان لوضعهما في صورة اجتماعه مع الأسد، وتنسيق الموقف عشية القمة الثلاثية، التي تعقد غدا في سوتشي وتجمع رؤساء روسيا بوتين وتركيا رجب طيب إردوغان وايران حسن روحاني.

الى ذلك اكد روحاني القضاء على داعش وشن حملة على الدول التي تتهم ايران بالارهاب.

في المقابل حذرت الخارجية الاميركية رعاياها من السفر الى السعودية بسبب التهديدات الارهابية وخطر الصواريخ الباليستية.

إذن الرئيس الحريري يجري في القاهرة في هذه الاثناء محادثات مع الرئيس المصري حول تطورات الاوضاع في لبنان.



==============================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

على فالق النصر المبدد للارهاب، الممتد من الحويجة الى القائم العراقية، ومن البوكمال السورية الى جرود عرسال اللبنانية ترسم المنطقة مستقبلها وتصنع جديد واقعها، بانجازات الميدان لا ببيانات التهويل وممجوج الكلام..

بعد اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النصر على دولة الخرافة الداعشية، استكمل اعلان النصر من موسكو الى طهران ومن دمشق الى بغداد..

على بريق الانجاز كان لقاء الرئيس الروسي بنظيره السوري في سوتشي، عشية القمة الروسية الايرانية التركية.. شكر الرئيس الاسد الرئيس بوتين على دعمه في الحرب على الارهاب، واكد الطرفان المضي باستكمال المعركة والاستعداد للمرحلة السياسية..

مرحلة ما بعد داعش التي وصف هزيمتها قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني بالفتح المبين كما عنون رسالة النصر التي بعث بها إلى الإمام السيد علي الخامنئي، نيابة عن المجاهدين وآلاف الشهداء والجرحى من الايرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين والافغان والباكستانيين.

نصر تحقق بصمود حكومتي العراق وسوريا وثبات جيشيهما وشبابهما كالحشد الشعبي كما اشار اللواء سليماني، ومشاركة حزب الله القوية والشجاعة بقيادة سماحة السيد حسن نصرالله التي كان لها دور مصيري في هزيمة الشجرة الخبيثة كما اسماها..

مشاركة لحزب الله كان لها دور بارز في هزيمة الارهاب التكفيري، وحضور الى جانب المقاومة الفلسطينية كان له الدور الابرز بحماية الشعب الفلسطيني، كما مسلمة حماية اللبنانيين ضمن معادلة ذهبية سلاح المقاومة احد اعمدتها.

فاي بيانات ستغير من حقيقة خبرها اللبنانيون وهم يستعدون للاحتفال بالعيد الرابع والسبعين للاستقلال، موحدين محصنين من كل فتنة وارهاب، بل مرعبين عدوا صهيونيا يتربص بنا، وقد اعدم حال المبادرة كما أكد قادته الامنيون وحكامه السياسيون..



==============================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

غدا يحتقل لبنان بالعيد الرابع والسبعين لاستقلاله ويحتفل أيضا بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، في استقبال شعبي عند الواحدة ظهرا في بيت الوسط دعت اليه منسقيات ومصالح تيار المستقبل وكذلك جمعيات اهلية من مختلف المناطق اللبنانية.



الرئيس الحريري الذي وصل مساء الى القاهرة أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويشارك غدا باكرا في العرض العسكري الرمزي الذي يقام لمناسبة الاستقلال، قبل ان يستقبل المهنئين الى جانب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب في القصر الجمهوري.



وفيما حمل الرئيس الايراني حسن روحاني على جامعة الدول العربية ومقررات وزراء الخارجية العرب قبل اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لفت الانتباه موقف وزارة الخارجية الفرنسية التي قالت إن باريس تنتظر من حزب الله أن يتخلى عن السلاح ويتعامل كحزب سياسي يحترم بشكل كامل سيادة لبنان.



==============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

الأحداث تتسارع: عربيا إقليميا ودوليا، فأين موقع لبنان منها؟

الرئيس سعد الحريري، هذا المساء في مصر للقاء الرئيس السيسي الذي يولم له بعد اللقاء. بعد القاهرة يعود إلى بيروت حيث تكون له محطة على ضريح الرئيس الشهيد قبل بيت الوسط...

صباح غد يشارك في العرض العسكري قبل ان يتوجه الى قصر بعبدا ليتقبل إلى جانب الرئيس عون والرئيس بري التهاني بالاستقلال...

بعدها إلى بيت الوسط حيث تنفجر المشاعر للتهنئة بالعودة... لكن متى تبدأ السياسة؟ ومتى سيزور القصر الجمهوري ليقدم للرئيس عون كتاب استقالته؟

الرئيس الحريري: من الرياض إلى باريس إلى القاهرة، ما زال صامتا عن الكلام المباح والمتاح... يذكر بأنه قدم استقالته كما فعل أمام الاليزية، لكن لم يعرف بعد كيف ستنتهي هذه الاستقالة - الاسطورة التي أعلنت في الرابع من هذا الشهر ولم يعترف بها، وجرى التذكير بها من الأليزيه، فكان الجواب: ننتظر إعلانها من بيروت...

هل يحدث هذا الإعلان بعد الانتهاء من يوم الاستقلال؟ هل يكون بعد غد الخميس؟ الرئيس الحريري يكتم السر ولم يبح به بعد، ولن يبوح به إلا في قصر بعبدا أمام رئيس الجمهورية، فإذا كان البوح التمسك بالإستقالة، فإن مرحلة جديدة ستبدأ، من الصعب التكهن بمسارها...

تأتي كل هذه التطورات بالتوازي مع تطورات متسارعة في المنطقة... الرئيس السوري بشار الاسد في روسيا ويلتقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حض ضيفه على السير في تسوية سياسية للنزاع في بلاده...

بوتين ناقش هاتفيا، وعلى مدى ساعة مع نظيره الاميركي ترامب التطورات المتعلقة بسوريا، كذلك أطلع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على فحوى هذه المحادثات... خط الازمة الممتد من دمشق إلى سوتشي، مرورا بالرياض وطهران والقاهرة، يبدو ان لبنان معني به وأن المسألة أبعد من مجرد استقالة او قبولها او العودة عنها.



==============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

الداخل والخارج حافلان بالمواقف والتطورات، داخليا اولا الليلة يصل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الى بيروت بعد غياب استمر 18 يوما، العودة ستكون مقدمة لمرحلة سياسية جديدة عنوانها تقديم الاستقالة خطيا الى رئيس الجمهورية وبدء مرحلة تصريف اعمال قد تطول.

توازيا يطل رئيس الجمهورية بعد حوالى 15 دقيقة من الان على اللبنانيين في رسالة الاستقلال، ومن المنتظر ان يلامس فيه الخطوط العريضة للازمة الحكومية من دون ان يدخل في تفاصيلها.

في ايران موقف لافت للرئيس روحاني اعتبر فيه ان سلاح حزب الله في لبنان دفاعي فقط، الرد جاء سريعا من فرنسا، فوزارة الخارجية اصدرت بيانا تضمن موقفا غير مسبوق، املت فيه ان يضع حزب الله سلاحه جانبا، ويحترم سيادة لبنان.

اقليميا، قمة ذات اهمية استثنائية بين الرئيسين الروسي والسوري في سوتشي، اهمية القمة انها الاولى بعد القمة السابقة بين الرجلين، التي شكلت بداية التدخل العسكري في سوريا، فهل قمة اليوم هي اعلان نهاية المرحلة العسكرية وبداية الحل السياسي؟



==============================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



بخلاف الطقس العاصف فإن كتل انفراجات سياسية هبت على لبنان برياح غربية فرنسية قبل أن تتحول إلى مصرية وتتجه ليلا إلى بيروت التي تستعد لاستقبال رئيس الحكومة سعد الحريري في أول وطأة قدم بعد أزمة الاحتباس الحراري في الرياض والرياح المصرية المتأثرة بالمناخ الفرنسي ستنعكس بردا على لبنان المحتفي غدا بعيد استقلاله عن فرنسا الدولة وفي قصر الاتحادية في القاهرة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الحريري لعقد محادثات من وحي المناسبة ومن تقاطع الوساطة الفرنسية المصرية لدى المملكة العربية السعودية على أن يتوجه الحريري بعد ذلك مباشرة الى مطار بيروت ومنه الى ضريح الرئيس رفيق الحريري عشية عيد الاستقلال وفيما يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اللبنانيين بكلمة متلفزة بعد دقائق فقد انهمرت على الرئاسة برقيات التهنئة بالاستقلال الرابع والسبعين وحملت البرقيات المرسلة تمنيات للبنان وشعبه وحكومته بالازدهار حتى من أولئك الذين هددوا حكومته واحتجزوا رئيسها وبعد ان طفح رئيس الحكومة الكيل في بيان إستقالته فقد طفحت برقيات العيد ملكا وولي عهد إذ أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تمنياته للرئيس عون بموفور الصحة والسعادة، وللحكومة والشعب اللبناني بمزيد من التقدم والازدهار والتقدم هذا سيكون رهنا بالمرسل وتمنياته للمرسل إليه حيث ستتضح مع وصول الحريري الى لبنان مدى الهامش الممنوح سعوديا في الانخراط مجددا في عملية سياسية غير مقيد الوصايا وإذا كانت السعودية قد تمنت الخير للبنان وحكومته في برقيتي تهنئة فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذهب أبعد من العبارت الرسمية بالاعياد وضمن برقيته الى الرئيس عون تقدير الولايات المتحدة الكثير للبنان وللشراكة القوية مع أميركا في مواجهة تهديد الإرهاب والتطرف العنيف وقال ترامب نحن نقف بثبات معكم وسنواصل دعم جهود بلدكم لحماية استقرار لبنان واستقلاله وسيادته وعندما يكون لبنان على هذه الشراكة القوية مع أميركا في مواجهة الإرهاب يصبح ترامب شاكرا للجيش اللبناني وحزب الله ضمنا من البوابة الخلفية لكون هذا الحزب كان أول من ينتصر على الإرهاب من الحدود إلى ما بعد بعد الحدود لكن كيف سيتعامل حزب الله اليوم حيال معركة الوجود السياسي بعد عودة الحريري؟ أول المواقف مررها النائب نواف الموسوي بقوله: إن من لم يحصل على ما يريد باحتجاز رئيس الحكومة لن يحصل عليه بالإفراج الجزئي عن رئيس الحكومة على أن إيقاع هذه المعادلة سيضبطها رئيس الجمهورية الذي يعود له ريع الوحدة الوطنية والتفاف الشعب اللبناني حول نفسه وحول الرئاسة في المطالبة بالإفراج عن الحريري وقد تلقى عون قبل قليل اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشكر عون للرئيس المصري اهتمامه بمعالجة الأزمة التي نشأت بعد استقالة الحريري.



==============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

البيان الاخير للجامعة العربية ولا سيما في شقه اللبناني المنطوي على ظلم وتجن اشبع ردودا في بيروت لا سيما على لسان الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والسيد حسن نصرالله.

طويت الصفحة لتقفز مجددا الى الواجهة العودة المرتقبة للرئيس سعد الحريري الى لبنان اثر غربة قاسية تخللتها استقالة ملتبسة. تتعدد التوقعات للمرحلة السياسية المقبلة، فالمتشائمون يتحدثون عن انسداد افاق والمتفائلون يتحدثون عن تسويات انطلاقا من الصورة الرئاسية الجامعة في احتفال عيد الاستقلال غدا.

الحريري حط في القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحوالى ساعة قبل التوجه الى بيروت قبل منتصف هذه الليلة، ويقصد فور وصوله ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان غدا وما بعده لناظره قريب.

عشية الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية من الرئيس الاميركي دونالد ترامب هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا ان لبنان شريك قوي مع الولايات المتحدة في مواجهة تهديد الارهاب والتطرف العنيف، كما سجلت مواقف بارزة لقائد الجيش في امر اليوم للعسكريين.

الاوضاع السياسية الاستثنائية التي يمر بها لبنان تستدعي منكم التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة والمواظبة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الامني. هكذا خاطب العماد جوزيف عون العسكريين، هو دعاهم ايضا الى التصدي بحزم وقوة لأي محاولة لاستقلال الظروف الراهنة بهدف اثارة الفتنة والفوضى، عليكم الجهوز على الحدود الجنوبية لمواجهة ما يبيته العدو الاسرائيلي من نيات عدوانية ضد لبنان وشعبه وجيشه.

دعوة اخرى وجهها القائد الى العسكريين هي دعوة بل تحذير رد عليه العدو بإعتباره هراء، وهنا فإن اللبيب من الاشارة يفهم. اشارة اخرى ورسائل بالغة الاهمية انبثقت من القمة الروسية السورية المفاجئة في سوتشي. قمة الاسد والقيصر التي استمرت نحو 4 ساعات جاءت على ايقاع الانتصارات في الميدان السوري، واخرها تحرير اخر معاقل داعش في سوريا البوكمال، فهل جاء دور طاولة التفاوض؟

هذا واضح في كلام الرئيسين عن الانتقال للعملية السياسية، فهل يتصاعد دخان ابيض من القمة الروسية التركية الايرانية في سوتشي غدا الاربعاء؟ عشية القمة حرصت طهران على اعلان الانتصار على داعش في سوريا والعراق واجتثاث التنظيم الارهابي، فيما تحدث الرئيس حسن روحاني عن ضرر سيلحق بالمنطقة نتيجة مغامرة بعض الامراء على حد تعبيره.



=============================================================